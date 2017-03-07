Клавших асфальт в лужу в Вилейке рабочих лишили премий 26 7.03.2017, 15:26

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В Вилейке наказали рабочих, которые делали «ямочный ремонт» в луже на дороге.

Им объявили дисциплинарные выговоры, а некоторых лишили премии. В Вилейском райисполкоме «Еврорадио» объяснили, что на самом деле делали дорожные рабочие. Видео, на котором были зафиксированы их действия (они сыпали какой-то материал сразу в лужу), накануне появилась на YouTube. Они нарушили технологию рассказала начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства райисполкома Ольга Малафей.

Малафей: «Они бросали с лопатами в лужу материал, они должны были вымести воду и засыпать материал в яму. Дело в том, что это не асфальт, а гранулятор со старого асфальта. Его используют под ямочный ремонт «.

Чиновница добавила, что сейчас асфальт не укладывают, так как заводы его не делают. Поэтому от такой засыпку никаких потерь нет, просто нарушена технология.