закрыть
7 марта 2017, вторник, 18:31
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Клавших асфальт в лужу в Вилейке рабочих лишили премий

26
  • 7.03.2017, 15:26
  • 5,839

В Вилейке наказали рабочих, которые делали «ямочный ремонт» в луже на дороге.

Им объявили дисциплинарные выговоры, а некоторых лишили премии. В Вилейском райисполкоме «Еврорадио» объяснили, что на самом деле делали дорожные рабочие. Видео, на котором были зафиксированы их действия (они сыпали какой-то материал сразу в лужу), накануне появилась на YouTube. Они нарушили технологию рассказала начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства райисполкома Ольга Малафей.

Малафей: «Они бросали с лопатами в лужу материал, они должны были вымести воду и засыпать материал в яму. Дело в том, что это не асфальт, а гранулятор со старого асфальта. Его используют под ямочный ремонт «.

Чиновница добавила, что сейчас асфальт не укладывают, так как заводы его не делают. Поэтому от такой засыпку никаких потерь нет, просто нарушена технология.


Мнение

Наша цель — проведение настоящих выборов
Наша цель — проведение настоящих выборов
Рингтон гаишника
Рингтон гаишника Ирина Халип
Россией управляют пожилые дети
Россией управляют пожилые дети Виталий Портников
Лыжной палкой дырку в лодке не заткнешь
Лыжной палкой дырку в лодке не заткнешь Ирина Давидович


Интервью

Тоомас Алаталу: На наглость России есть адекватный ответ
Тоомас Алаталу: На наглость России есть адекватный ответ
Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан