Советники Трампа провели тайную встречу 6 3.10.2026, 20:06

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Фото: Getty Images

Журналисты узнали тему.

Высокопоставленные советники президента США Дональда Трампа провели секретное многочасовое совещание в Кэмп-Дэвиде. На нем обсуждались дальнейшие шаги США в войне с Ираном, а также конфликт между Саудовской Аравией и хуситами в Йемене.

Встреча состоялась 2 октября, однако администрация Трампа заранее о ней не сообщала. На фоне тупика в переговорах президент США рассматривает возможность возобновления масштабных боевых действий против Ирана, сообщает Axios.

По данным трех американских чиновников, совещание возглавил вице-президент Джей Ди Вэнс. Среди участников были госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет, специальный посланник Белого дома Стив Уиткофф, директор ЦРУ Джон Ратклифф и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн.

Администрация Трампа о проведении встречи публично не объявляла. По информации Axios, подобное совещание в последний раз проходило в июне 2025 года, всего за несколько дней до начала войны Израиля против Ирана.

Один из американских чиновников отметил, что в ходе встречи было «принято решение или, по крайней мере, проведены подробные обсуждения» по ситуации на Ближнем Востоке. Белый дом от комментариев отказался.

Трамп рассматривает новые удары по Ирану

Совещание прошло на фоне того, что переговоры с Тегераном зашли в тупик. По данным Axios, Трамп рассматривает возможность возобновления масштабных боевых действий против Ирана.

Отдельно обсуждалась ситуация в Йемене, где Саудовская Аравия готовится к наступательной операции против хуситов. США пока не согласились напрямую присоединиться к ней, однако позиция Вашингтона может измениться.

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