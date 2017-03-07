Гомельчане взбунтовались против чиновников 5 7.03.2017, 22:30

Фото: vgomele.by

Жители Гомеля выступили против нового проспекта Космонавтов, на реконструкцию которого местные «депутаты» решили потратить почти $2 миллиона.

Гомельский областной «совет депутатов» решил потратить почти $ 2 млн. на реконструкцию проспекта Космонавтов, который находится на северо-западе города. Вот только сами гомельчане этого решения не поддерживают.

Согласно проекту реконструкции запланировано расширение проспекта до шести полос, что повлечет уничтожение десятков деревьев, приближение проезжей части к тротуарам и окнам жилых домов. Независимые специалисты полагают, что такие меры городу не нужны, передает «Белсат».

Архитектор Сергей Ляпин сравнивает расширение проспекта с аналогичной реконструкцией гомельских улиц в последние годы. Специалист считает, что стоимость реализации этого проекта может стать рекордным.

«Сегодня эта магистраль не сильно загружена транспортом, здесь не возникают заторы даже в часы пик. Напротив, расширение вызовет увеличение скоростей и рост количества дорожно-транспортных происшествий. $1900000 — это стоимость первого и второго этапов реконструкции. Запланирован еще третий, его стоимость пока неизвестна», — говорит Ляпин

Настроены против новой трассы и местные жители, которые не понимают откуда власти возьмут деньги на это строительство. В беседе с нашим каналом люди спрашивают, где брать деньги, и говорят, что лучше за эти деньги «приобрести оборудование для онкологических больных».

По мнению общественного активиста Александра Шарипова, у местных властей нет цели сберечь городской бюджет.

«Их задача — потратить деньги, которые есть. И чем больше — тем лучше», — говорит он.

На встрече гомельчан с заместителем председателя городского cовета Натальей Литвиновой выяснилось, что чиновница не очень хорошо владеет делами города, в руководстве которого принимает участие.

«Тема интересная, я с удовольствием ее изучу», — пообещала познакомиться с размером будущих расходов чиновница.

Активисты создали в интернете петицию против ненужной и вредной по их мнению реконструкции проспекта Космонавтов. В обращении к чиновникам, жители аргументировали нецелесообразность принятого решения. Остается ждать, услышат ли власти голос народа.