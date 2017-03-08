Продавцы цветов: С каждым годом букеты все скромнее 10 8.03.2017, 11:34

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Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Редкий клиент может купить больше, чем несколько тюльпанов.

Если подземные переходы стали похожи на цветочные магазины, значит, на календаре 8 Марта. В канун праздника портал tut.by пообщался с продавцами тюльпанов около железнодорожного вокзала и узнала, какое количество цветов «не стыдно подарить» и почему в противовес тюльпанам в этом году продают так много роз.

«Букеты становятся все скромнее»

В большинстве точек около ЖД-вокзала один тюльпан продают за 2 рубля. Но можно отыскать и более выгодные предложения и сэкономить тридцать или даже пятьдесят копеек на одном цветке.

Первым делом продавцы-цветочники рассказывают, что тюльпаны c сильно распускающимися бутонами они не продают.

— А то, знаете, часто спрашивают, почему цветы без резиночки. Лучший способ сохранить цветок — хранить в темном холодном месте, например на балконе.

Тюльпаны продают белорусские, выращенные в Пинске или Ивацевичах. Сергей из столицы Полесья привез на продажу две тысячи цветков. Говорит, что цена оптовой закупки была не самой приятной и подскочила в последний момент — много предложений у белорусских фермеров было от российских оптовиков. Естественно, с более выгодной ценой.

— В России один цветок продают за 100 рублей (3 рубля 20 копеек белорусских). Мы же продаем тюльпан за 2 рубля.

К тому же, не самыми хорошими в этом году были голландские луковицы, 20, а то и 30 процентов которых не взошло.

— Вырывали и плакали. Тюльпанов в этом году мало, а клиент все равно будет покупать цветы. Не будет тюльпанов — купит розу. Кстати, выражение «желтые тюльпаны — признаки разлуки» — это всего лишь убеждение: в теплицах растет 40 процентов именно желтых тюльпанов.

Но в моде сейчас совсем другие цвета. Молодежь все чаще покупает белые и фиолетовые тюльпаны и просит завернуть в крафтовую бумагу, а не в привычный целлофан.

— Клиент стал более требовательным и хочет что-то необычное, букеты из разных цветов. Года так с 2013-го с каждым 8 Марта букеты становятся все скромнее. Раньше мужчины могли купить 51, 101 тюльпан. И таких клиентов было много, сейчас — единицы.

«И три тюльпанчика приятно»

Супруги Сергей и Марина тоже их Пинска. Тюльпаны они выращивают в теплице сами. Говорят, что в Минск на это время приехали не только они, но и вся семья. Выращиванием цветов занимается Марина с отцом, а другие родственники помогают непосредственно с продажей.

— Мы продаем по 1,70. Нас устраивает такая цена. Те, кто хочет быстрее уехать, продают еще дешевле. Кто-то и по 2,50 продает.

В Минск семья приезжает только последние годы, раньше торговали в Могилеве. Лет десять назад ездили даже в Москву.

— Народ там немножко веселее и доброжелательнее, улыбается. Не то что мы. Но в один год мы замерзли при минус десяти на Восьмое марта и больше в Москву не ездили.

Что касается предпочтений покупателей, то 7 марта чаще всего мужчины покупают много букетов из трех цветков — коллегам на работу. А 8 числа берут букеты побольше — женам домой.

— Чаще берут по 3, 5 и 7 цветков. По 9 — редко, и по 11 почти не берут. А для красивого букета, который не стыдно преподнести, нужно 15 тюльпанов. Хотя и три приятно.

А вот столичное предприятие «ДорОрс» свои тюльпаны распродало еще до обеда, поэтому предлагает только розы.

— Мы с начала февраля продаем тюльпаны, а сегодня вот уже и нет. Но многие другие продают тюльпаны, специально к празднику. Это удобно, сюда и продавцы приезжают, и покупатели. Все-таки вокзал знают все.

«Жена на тюльпаны смотреть не может, дарю только розы»

Евгений и его мама Светлана приехали из Барановичей. Сами цветы не выращивают, но уже не первый год их продают. Пробовали продавать и на родине, но, говорят, не те обороты.

— Знаете, берут даже по 31 цветочку. Бабушке! Это очень здорово. Перед праздником у всех настроение поднимается. И это очень хорошо, что люди умеют тратить деньги на радость.

При этом посетители нечасто спрашивают о том, какие из тюльпанов будут дольше стоять и меньше распускаться. Как правило, покупают по визуальному принципу «понравились — не понравились».

— Мужчины, когда покупают, такие важные. Они чувствуют ответственность, знают, что нужно купить цветы. И на это очень приятно смотреть со стороны, — делится наблюдениями Светлана.

Евгений же рассказывает, что два года назад его брат в ночь с седьмое на восьмое марта в переходе продал около 900 тюльпанов. Поэтому работу в ночную смену решили не игнорировать и в этом году.

— А какой букет вы дарите жене?

— Все, что не продам — все ей. В один год осталась целая коробка, 300 штук. Она на тюльпаны смотреть не может! Поэтому дарю ей только розы, — шутит мужчина.