В Бресте взломали банкомат и похитили крупную сумму денег

В Бресте взломали банкомат и похитили крупную сумму денег3
- 9.03.2017, 15:39
- 7,684
Точная сумма причиненного ущерба пока устанавливается.
В ночь на 8 марта неизвестный взломал банкомат в здании на улице Суворова в Бресте, сообщила tut.by официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Марина Дранькова.
Сообщение о произошедшем в милицию поступило утром 9 марта от работников аптеки, которые не смогли открыть наружную дверь. Из поврежденного банкомата вынесли деньги. Пока точная сумма причиненного ущерба устанавливается, как и личность злоумышленника.
«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 205 (кража) УК», — сообщила Марина Дранькова.