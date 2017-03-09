В Бресте взломали банкомат и похитили крупную сумму денег 3 9.03.2017, 15:39

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Фото: Александр Шульгач, BrestCITY.com

Точная сумма причиненного ущерба пока устанавливается.

В ночь на 8 марта неизвестный взломал банкомат в здании на улице Суворова в Бресте, сообщила tut.by официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Марина Дранькова.

Сообщение о произошедшем в милицию поступило утром 9 марта от работников аптеки, которые не смогли открыть наружную дверь. Из поврежденного банкомата вынесли деньги. Пока точная сумма причиненного ущерба устанавливается, как и личность злоумышленника.

«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 205 (кража) УК», — сообщила Марина Дранькова.