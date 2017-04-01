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Олег Волчек добился отмены приговора

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  • 1.04.2017, 21:16
Олег Волчек

Минский горсуд отменил решение Фрунзенского суда, постановившего назначить правозащитнику 13 суток ареста.

21 марта суд Фрунзенского района Минска приговорил руководителя правозащитного центра «Правовая помощь населению» Олега Волчека к 13 суткам ареста. Правозащитника судили за участие в Марше рассерженных белорусов, который прошел в Минске 17 февраля, пишет belprauda.org.

Олег Волчек не присутствовал на рассмотрении дела (находился в командировке), его интересы представляла адвокат Наталья Мацкевич. Позже правозащитник вместе с адвокатом направили жалобу на приговор районного суда в Мингорсуд.

На рассмотрении дела присутствовал юрист Юрий Волчёк, который и рассказал об итогах рассмотрения жалобы.

- Волчек с адвокатом просили отменить постановление районного суда и прекратить производство по делу.

Протокол не подписан сотрудником милиции, который его составлял, что является грубейшим процессуальным нарушением. Свидетели, по сути дела, таковыми не являются; я присутствовал на первом суде, очень похоже, что милиция сначала делала видеосъемку акции, а позже просматривали свой архив, находили активистов – таким образом и родилось административное правонарушение. Олег Волчек указал, что нарушено его право на мирные собрания, данное Конституцией, - рассказал юрист.

Судья объявил перерыв на 45 минут, после чего зачитал решение: постановление суда Фрунзенского суда Минска от 21 марта отменить, дело направить на дополнительное расследование.

- Радость сдержанная; логичнее было прекратить производство по делу. Если протокол не подписан лицом, его составлявшим, – с таким грубейшим нарушением правозащитник может дойти до комитета по правам человека ООН. Но решили дело «дорасследовать»; захотят – отменят постановление суда, захотят – увеличат срок», – отмечает правозащитник.

Что примечательно: в Мингорсуде канцелярия по административным делам совмещена с канцелярией по уголовным делам, дело рассматривал судья судебной коллегии по уголовным делам Максим Лапко.

Сам Волчек объяснял жесткое постановление суда местью властей за двухлетнюю помощь «тунеядцам».


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