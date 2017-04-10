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Станислав Шушкевич: Лукашенко надо изолировать

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  • 10.04.2017, 7:37
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Станислав Шушкевич

Санкции Запада против этого «чудища» должны быть эффективными.

Первый глава независимой Беларуси Станислав Шушкевич прокомментировал в интервью Charter97.org последние события.

- Станислав Станиславович, вы только что вернулись из Великобритании, где выступали с лекциями в лучших университетах страны. Расскажите, как это происходило.

- В этот раз мои выступления в Британии проходили в особом формате. Один раз я выступал сам по себе, в остальных случаях – с бывшим госсекретарем России Геннадием Бурбулисом либо с бывшим президентом Украины Леонидом Кравчуком, либо с ними обоими.

В Британии сейчас широко отмечается 25-летие подписания Беловежских соглашений. Поэтому мы были приглашены в Лондонский университет, в старейший университет в Оксфорде и в Кембриджский университет – вершину университетской системы Великобритании.

Главной темой было 25-летие Беловежских соглашений и обсуждение того, что они дали миру. Необычность формата, о которой я говорил, в этот раз заключалась в том, что на наших лекциях было больше профессоров, чем студентов.

По мнению британской интеллектуальной элиты (хоть они и спорят между собой), именно Беловежские соглашения предотвратили широкомасштабную гражданскую войну на территории бывшего СССР. Потому что практически у всех бывших республик были взаимные территориальные претензии, а соглашения о создании СНГ дали им возможность решать эти вопросы цивилизованно, став свободными от СССР и юридически закрепив те границы, которые существовали на момент подписания Беловежского договора.

Поэтому многие дипломаты назвали Беловежские соглашения «шедевром легитимной дипломатии конца второго тысячелетия».

- Как в британской политической и интеллектуальной элите воспринимают последние события в Беларуси, особенно в связи с действиями властей на День Воли?

- Достаточно адекватно. Они получают необходимое количество объективной информации о том, что действительно происходит в Беларуси. При этом интерес к Беларуси велик, несмотря даже на резонансные события, которые происходят в Лондоне.

Напомню, что 22 марта в самом центре Лондона, в том числе и возле здания парламента, произошла серия террористических атак. Это приковало внимание британцев ко внутренним событиям. И тем не менее, брутальной разгон мирной акции на День Воли, британские политики и научная элита встретили с возмущением. В те дни постоянно цитировались заявления европейских политиков, возмущенных действиями белорусских властей. Реакция была однозначная: осуждение правящего в Беларуси режима. И она была очень широкой и резонансной.

- По вашему мнению, какие практические шаги должен сделать Евросоюз и страны Запада в отношении режима Лукашенко?

- Это очень непростой вопрос. Я скажу прямо: нужны такие санкции, которые бы эффективно ударили по режиму Лукашенко, но не «отрекошетили» по простым белорусам.

Евросоюз должен очень хорошо продумать формат санкций. А хорошо продуманные и эффективные санкции против Лукашенко сейчас очень нужны. Запад должен надавить на белорусский режим. Во многом санкции должны быть персональными. Это должен быть полный запрет на контакты с нашими, как я бы сказал, отвратительными чудищами во власти. Они вообще должны забыть о том, что такое посещать Евросоюз.

Например, какие могут быть контакты и так называемое «парламентское взаимодействие» с белорусскими «депутатами»? Ведь в Беларуси нет законно избранного парламента, и Запад это признает. Не должно быть никаких контактов с этими назначенными «палаточниками».

Евросоюз должен сделать все эти болезненные точечные «уколы» продуманно и наилучшим образом. Но для этого европейским политикам надо очень хорошо разбираться в том, что и почему происходит в Беларуси. Эту подсказку евродепутатам должны сделать поляки, чехи, немцы.

Европейцы должны вспомнить, что в Беларуси давно не было нормальных выборов. Они сами не признали последние «выборы» в «парламент». Поэтому должны быть прекращены всякие контакты на этом уровне. Более того, Европа должна четко заявить: пока в Беларуси не пройдут новые свободные выборы – никаких контактов с белорусским режимом не будет.

Любые отношения с политическим режимом, с теми, кто правит Беларусью, должны быть остановлены. А со свободными людьми, гражданским обществом, молодежью – наоборот, они должны расширяться. Белорусская молодежь должна свободно посещать Евросоюз и не платить так дорого за визу, как сейчас.


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