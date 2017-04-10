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Появилась расшифровка переговоров машинистов перед столкновением поездов

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  • 10.04.2017, 16:11
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Фото: Reuters

Эти данные подтверждают версию об отказе тормозной системы в электропоезде.

Российский телеканал РЕН ТВ опубликовал расшифровку переговоров между диспетчерами и машинистами столкнувшихся в Москве составов. Предварительно, эти данные подтверждают версию об отказе тормозной системы в электропоезде, пишет tut.by.

Специалисты уже расшифровали весь эфир. Электричка № 6919 остановилась в 11 км от от места отправления в 22.13. Вскоре 26-летний машинист Игорь Дюжиков доложил в депо, что остановился из-за предотвращения наезда на пешехода. Столкновение произошло через 27 минут после остановки.

Напомним, на следующий день после аварии версию о попытке избежать наезда не подтвердили сами машинисты. Они уточнили, что на самом деле отказали тормоза.

22:13:54 — «Машинист Дюжиков, срыв, не срыв, предотвращение наезда, стоим».

Далее Дюжиков сообщил, что поезд остановился на токоразделе. После недолгого диалога диспетчер спрашивает машиниста, почему поезд так долго стоит. Спустя 10 минут в ситуацию вмешивается поездной участковый диспетчер:

22:22:36 — «6919, за вами два пассажирских международных стоят, почему не отвечаете?»

22:23:04 — «6334, по первому главному 6919, посмотрите, что там, где помощник, машинист, что случилось, почему по рации не отвечают, пусть вызовут диспетчера, сможете как-нибудь, чтобы рацию включили?»

22:23:22 — «Диспетчер, 6334 Моисеев, он только что вам ответил, вызовите его еще раз».

22:23:36 — «6919, Кунцево-1».

22:23:42 — «Машинист 6919, Кунцево-1».

22:23:47 — «6919, сейчас тормоза откачиваем, едем», — наконец отвечают из электропоезда.

22:23:49 — «Что долго стоите так? За вами два международных поезда!»

22:23:53 — «Сейчас поедем».

22:23:56 — «Вы мне можете причину доложить? Мне причину нужно в пометку вводить».

22:23:56 — «6919, в чем причина, почему так долго стоите?»

22:24:22 — «Игорек, это Саня Моисеев, тебе помощь нужна?»

22:24:22 — «Нет».

Еще 10 минут ушло на попытки «откачать» тормоза, но в итоге поезд потерял управление и покатился назад.

22:35:32 — «6919 — электропоезд, пассажирский по Кунцево-1, подложите башмаки, катимся назад».

22:35:44 — «№ 3 — ручные крути, ё!!!»

22:35:59 — «4-ка второй главный Кунцево-1».

22:36:01 — «Кунцево-1, 6919, катимся назад».

22:36:22 — «По 1-му пути катимся назад. Электропоезд, накладывайте башмаки», — еще раз просит установить специальное блокировочное устройство на рельсы.

22:36:34 — «Машинист «тройки», помощника посылайте, 6919 катится назад, башмаки накладывайте, поездной диспетчер Артамонова, 6919 катится назад, башмаки укладывайте!»

22:36:50 — «№ 3 — понятно. Машинист «тройки» Зотов, помощник побежал укладывать башмаки вперед, электропоезд без тормозов катится назад».

(…)

22:38:03 — «Третий номер?»

22:38:07 — «Третий номер, машинист Зотов, слушаю».

22:38:10 — «Башмаки уложили? На вас электропоезд едет».

22:38:11 — «Помощник побежал, доложит башмаки…»

В сам момент столкновения эфир наполняют лишь указания всем поездам, находящимся поблизости, сообщает РЕН ТВ.

В 22.40 электричка врезалась в стоявший позади нее пассажирский поезд № 3 Москва — Брест. Лишь спустя пару минут диспетчер понимает, что последствия серьезные, до машиниста третьего поезда никак не удается докричаться.

22:44:32 — «ТЧМ 6919, № 3, доложите, в чем дело! Мне поднимать восстановительный поезд? Докладывайте поездному диспетчеру!»

22:44:37 — «Машинист «тройки»!»

22:44:50 — «Машинист «тройки»!»

22:48:15 — «Машинист «тройки»!»

После этого следует команда: перегон закрыт.

Напомним, вечером 8 апреля в Москве столкнулись электричка Москва — Усово и пассажирский поезд Москва — Брест. Инцидент произошел, когда машинист электрички применил экстренное торможение. Следователи считают, что это было обусловлено отказом тормозной системы состава. Ранее в БелЖД сообщали, что после торможения электричка стала двигаться назад и столкнулась со стоящим на перегоне Фили — Кунцево пассажирским поездом.

После аварии медицинская помощь потребовалась 50 пассажирам. Среди пострадавших оказались 6 белорусов, две женщины находятся в больнице в Москве. БелЖД и МЧС России опубликовали списки госпитализированных.


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