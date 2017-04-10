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Пассажиры поезда Москва - Брест получат бесплатные билеты

  • 10.04.2017, 19:40
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Пассажиры столкнувшегося с электричкой поезда смогут оформить бесплатные билеты из Москвы до любой станции БелЖД и обратно.

Пассажиры поезда Москва - Брест, столкнувшегося 8 апреля с электричкой, получат бесплатные билеты из Москвы до любой станции по пути в Брест. Об этом говорится в сообщении РЖД, передает ТАСС.

"В соответствии с решением руководства холдинга "РЖД" пассажиры, следовавшие поездом № 3 Москва - Брест отправлением 8 апреля 2017 года, могут оформить бесплатные железнодорожные билеты из Москвы до любой станции Белорусской железной дороги и обратно. Поездки можно совершить до 31 декабря 2017 года в поездах формирования как АО "ФПК", так и ГО "Белорусская железная дорога". Бесплатный билет будет оформлен в вагон той же категории", - сообщает РЖД.

8 апреля в 22:16 мск на перегоне Фили - Кунцево-1 Белорусского направления Московской железной дороги произошло столкновение электропоезда Москва - Усово и пассажирского поезда №3 сообщением Москва - Брест. В результате с рельсов сошли два вагона электрички и секция локомотива пассажирского поезда, движение на участке было приостановлено.

Железнодорожники уже завершили восстановительные работы на перегоне Фили - Кунцево - 1 Белорусского направления МЖД, и с утра 9 апреля он был открыт для движения. Поезда курсируют согласно расписанию.

За медицинской помощью обратились 30 человек с различными травмами. 8 человек были госпитализированы в различные лечебные учреждения города Москвы.


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