Путинский дутый пузырь 4 Александр Гольц, «Новое время»

10.04.2017, 20:17

Владимир Путин

РФ не смогла реализовать свои обещания по защите войск режима Асада. И потерпела серьезное поражение.

Помните старый анекдот, где ожесточенные боевые действия завершились, когда пришел лесник и разогнал воевавших к какой-то там матери? Нечто подобное произошло с отечественной внешней политикой после ударов американских «Томагавков» по одной из главных баз сирийских ВВС.

Крым, Донбасс, Сирия… Москва сделала военную силу и собственную непредсказуемость главными инструментами своей внешней политики. Выработался фирменный стиль: ни с кем не советуясь, Кремль принимает очередное решение использовать армию. И этим ставит окружающий мир перед фактом. Ведь оспорить результаты очередной военной авантюры можно только одним способом — вступив в военное противостояние с ядерной державой. Миролюбец Обама бежал от такой конфронтации как черт от ладана. А Трамп не побоялся больно щелкнуть Кремль по носу.

Фирменным блюдом российской военно-дипломатической кухни было создание воздушной зоны, доступ в которую «чужим» запрещен. Для этого надо было разместить средства ПВО на границе контролируемой территории. Тогда за счет заявленной дальности действия средства ПВО захватывали пространство и над другими странами. Россия создала такие зоны — «пузыри», как их называют американцы — над Крымом, в балтийском регионе и в Сирии. Развертывание комплексов С-300 и С-400 в ближневосточной стране сопровождалось беспримерным хвастовством и прямыми угрозами в адрес международной коалиции, возглавляемой США. «Напомню американским "стратегам", что воздушное прикрытие российских военных баз в Хмеймиме и Тартусе осуществляется зенитными ракетными системами С-400 и С-300, радиус действия которых может стать сюрпризом для любых неопознанных летающих объектов», — изгалялся начальник минобороновского пиара генерал Конашенков. У боевых расчетов российских комплексов ПВО, мол, «вряд ли будет время на выяснение по "прямой линии" точной программы полёта ракет и принадлежности их носителей». «Все иллюзии дилетантов о существовании самолетов-"невидимок" могут столкнуться с разочаровывающей реальностью», — угрожал он.

Ну вот и пришла эта самая «разочаровывающая реальность». Несколько дюжин американских «Томагавков» пролетели мимо развернутых в Тартусе и Хмеймиме российских комплексов ПВО без всякого для себя ущерба. Это тем более забавно, что американцы заранее предупредили российских военных о предполагавшихся ударах. Теперь околокремлевские эксперты бросились объяснять, что крылатые ракеты летают «низенько-низенько», причем используют, гады, рельеф местности. Хотя какой, к черту, рельеф местности, если ракеты летели над морем? Так или иначе, ракеты, которые американцы производят 40 лет, оказались не по зубам наиновейшим российским комплексам ПВО. Из путаных объяснений отечественных спецов выяснилось, что «Томагавки» могут быть перехвачены лишь на расстоянии километров 20-40 от объекта их атаки, причем средствами ПВО малой дальности. Что в таком случае стоят балтийский и черноморский «пузыри» противовоздушной обороны?

Таким образом выяснилось, что отечественные «пузыри» — дутые. Россия не смогла реализовать свои обещания по защите войск режима Асада. И потерпела серьезное поражение. Ведь способность противостоять Западу с помощью военной силы — единственный товар, который Москва могла предложить своим клиентам на Ближнем Востоке и повсюду в мире. Замечу, что в последние дни разом замолкли те, кто предрекал, что после успехов российского оружия в Сирии, начнутся его массовые закупки зарубежными государствами.

Впрочем, другая версия заключается в том, что Москва предпочла не реагировать на американскую провокацию и решила не сбивать американских ракет. Если так, то это радующее проявление разумности обитателей Кремля, столь отличное от конашенковских угроз. Стало быть, они понимают, что вплотную подошли к прямой военной конфронтации с США. И осознают, по крайней мере, все проистекающие из этого опасности. Но, с другой стороны, все то, что именовалось международным авторитетом России, произрастало из страха перед ее непредсказуемостью. Ее принимали всерьез, как принимают всерьез дворового хулигана, который при любом конфликте начинает биться в истерике и размахивать заточкой: «А-а, отойдите, я за себя не отвечаю!». Если от перехвата «Томагавков» отказались осознанно, тогда трамповский эксперимент продемонстрировал, что в Кремле, слава богу, обитают вполне разумные люди, только прикидывающиеся сумасшедшими.

Однако это означает, что Москве в скором времени предъявят длинный счет за ее подвиги последних лет. Предложение Лондона «семерке» о введении новых санкций против России из-за поддержки Асада и неисполнения своих обязательств по химическому разоружению Сирии — лишь начало. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон прибудет в Москву (совсем недавно экспертное сообщество всерьез обсуждало, что этот визит может стать прологом к улучшению российско-американских отношений) с ультимативным требованием о прекращении поддержки Асада. Но ответить в своем хамовато-угрожающем стиле уже не получится. Не подтвержденная угроза может вызвать скорее насмешку, а не страх.

Впрочем, в сложившейся ситуации таится и очень серьезная опасность. Кремль конечно же не смирится с унизительным поражением. И, дабы восстановить утерянные позиции, может использовать свой последний козырь — ядерное оружие. Помните, как Путин рассуждал о намерении привести в повышенную боевую готовность Ракетные войска стратегического назначения? При этом Трамп со своей стороны тоже поднимет ставки… И это в ситуации, когда Москва отказалась использовать каналы связи, созданные для предотвращения возможных инцидентов в Сирии.

Александр Гольц, «Новое время»