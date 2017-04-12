Казахстан объявил об отказе от кириллицы и переходе на латиницу

Казахстан объявил об отказе от кириллицы и переходе на латиницу22
- 12.04.2017, 10:26
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Назарбаев поручил правительству составить график перевода алфавита.
Власти Казахстана приняли решение перевести казахский алфавит с кириллицы на латиницу, сообщает meduza.io.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил, что правительству отдано поручение составить график перевода алфавита.
Единый стандарт нового казахского алфавита и графики на латинице, написал Назарбаев в статье, опубликованной в газете «Егемен Казахстан», планируется разработать до конца 2017 года.
«С 2018 года надо готовить специалистов для обучения нового алфавита и выпускать учебники для средней школы. В ближайшие два года надо провести организационные и методические работы», — добавил глава государства.
Предполагается, сообщил Назарбаев, что в первое время наряду с латиницей будет использоваться кириллица.
Ранее от использования алфавитов на основе кириллицы отказались Азербайджан, Молдавия, Туркмения и Узбекистан, входившие в СССР. В Узбекистане, несмотря на официальный переход на латиницу, кириллический алфавит широко используется.
Казахстан также заявлял о намерении перевести свой алфавит на латиницу, но ранее речь шла об отдаленной перспективе.
Из бывших среднеазиатских республик СССР кириллический алфавит пока сохранили Киргизия и Таджикистан.