Казахстан объявил об отказе от кириллицы и переходе на латиницу 22 12.04.2017, 10:26

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Назарбаев поручил правительству составить график перевода алфавита.

Власти Казахстана приняли решение перевести казахский алфавит с кириллицы на латиницу, сообщает meduza.io.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил, что правительству отдано поручение составить график перевода алфавита.

Единый стандарт нового казахского алфавита и графики на латинице, написал Назарбаев в статье, опубликованной в газете «Егемен Казахстан», планируется разработать до конца 2017 года.

«С 2018 года надо готовить специалистов для обучения нового алфавита и выпускать учебники для средней школы. В ближайшие два года надо провести организационные и методические работы», — добавил глава государства.

Предполагается, сообщил Назарбаев, что в первое время наряду с латиницей будет использоваться кириллица.

Ранее от использования алфавитов на основе кириллицы отказались Азербайджан, Молдавия, Туркмения и Узбекистан, входившие в СССР. В Узбекистане, несмотря на официальный переход на латиницу, кириллический алфавит широко используется.

Казахстан также заявлял о намерении перевести свой алфавит на латиницу, но ранее речь шла об отдаленной перспективе.

Из бывших среднеазиатских республик СССР кириллический алфавит пока сохранили Киргизия и Таджикистан.