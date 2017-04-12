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Представитель России в ООН удивил мир хамским поведением

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  • 12.04.2017, 21:00
Владимир Сафронков

Владимир Сафронков решил «по понятиям» разговаривать с постпредом Британии.

Заместитель постпреда России в ООН Владимир Сафронков на слова представителя Великобритании Мэттью Райкрофта о том, что Россия «злоупотребляет правом вето», поддерживает правительственный режим в Сирии и применение оружия в арабской республике, потребовал посмотреть ему в глаза и не оскорблять Россию. Слова российского дипломата передает «РИА Новости».

Сафронков заявил, что Великобритания «испугалась» сотрудничества России и США и делает «все, чтобы это взаимодействие было подорвано». «Посмотри на меня, глаза-то не отводи, что ты глаза отводишь?» — обратился Сафронков к Райкрофту.

Кроме того, заместитель постпреда России заявил, что Великобритания «обслуживает интересы вооруженных группировок», которые «истребляют» христианские меньшинства на Ближнем Востоке.

Ранее 12 апреля Кремль назвал «чехардой» обвинения Вашингтона в адрес России в том, что она была в курсе подготовки химической атаки в Идлибе и пыталась скрыть причастность Дамаска к ее организации. О том, что Москва «покрывает» виновников химической атаки в Сирии, а также стремится запутать и отвлечь мировое сообщество от расследования применения химического оружия в Сирии, сообщила газета The New York Times.

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон 8 апреля заявил, что ведомство сожалеет по поводу «продолжающейся защиты Россией режима Асада даже после применения химического оружия против мирных граждан».

Химическая атака в населенном пункте Хан-Шейхун на юге провинции Идлиб в Сирии произошла 4 апреля. Жертвами произошедшего, по данным ЮНИСЕФ, стали более 80 человек, не менее 500 пострадали.


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