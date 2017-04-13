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Верховная Рада разрешила присвоить Михаилу Жизневскому звание Герой Украины

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  • 13.04.2017, 15:10
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Звание Герой Украины разрешили предоставить погибшему на Майдане белорусу - в виде исключения.

Верховная Рада разрешила предоставить звание Герой Украины Михаилу Жизневскому, пишет liga.net.

За изменения в раздел V Заключительные положения закона о государственных наградах Украины №6174 в целом проголосовали 235 депутатов.

Звание Герой Украины разрешается в виде исключения предоставить иностранцу, посмертно награжденному орденом Героев Небесной Сотни.

Напомним, что гражданин Беларуси Михаил Жизневский был убит 22 января 2014 года в Киеве на улице Грушевского во время Революции достоинства. Он стал одной из первых жертв противостояния.


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