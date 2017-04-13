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Автора колючей проволоки на граффити «Москва-Минск» не нашли

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  • 13.04.2017, 19:15
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Однако это не помешало выписать штраф Олегу Ларичеву, который в тот день находился в другом городе.

В июне 2016 года в центре Минска появилась мураль, символизирующая дружбу столиц Беларуси и России. Авторами выступили российские художники, а инициатором — правительство Москвы. Мальчик-Минск и девочка-Москва были призваны символизировать дружбу между народами, странами и городами, пишет «Наша Нiва».

Но в октябре того же года неизвестный художник пририсовал на граффити новый элемент — это былая колючая проволока в венке девочки и букете мальчика.

«Мне стало стыдно за подарок своих московских коллег, и я решил придать этому хоть какой-то смысл. Колючая проволока — хороший, многослойный символ и вполне уместный, когда речь идет об отношениях России с другими странами», — так прокомментировал свою работу автор.

Через полтора месяца муралу вернули прежний вид, а автора пообещали разыскать и наказать.

А 23 марта 2017 года в Минске состоялся суд над двумя молодыми людьми, которых обвинили в причастности к внесению изменений в изображение, хотя оба они не признали своей вины.

«Нам известно, что один из подсудимых имел документ о том, что был в это время в маршрутке, направляющейся в другой город, а второй рассказал, что в то утро проходил мимо и видел, как кто-то работает на вышке, но сам он не знаком ни с художником, ни с крановщиком», — сообщили участники стрит-арт-проекта «Сигнал».

Тем не менее суд оштрафовал на 1150 белорусских рублей (около $604) каждого. Сам художник, дорисовавший проволоку, несколько раз в своих комментариях подчеркивал, что работал в одиночку и ни с кем, кроме водителя автовышки, не договаривался.

Сначала оштрафованные молодые люди сохраняли анонимность. Но стало известно, что один из оштрафованных — это Олег Ларичев, известный куратор граффити-проектов.

Информацию подтвердил и сам Олег. Этот парень ехал в другой город в то время, когда неизвестный художник дорисовывал колбчую проволоку. В Минске Ларичева в тот день не было, и он может это подтвердить.

Второй оштрафованный, по словам источников из стрит-арт-окружения, «никогда и баллончик с краской в руках не держал».

Билборд с изображением Олега Ларичева.

Кстати 4 апреля, Ларичев был жестоко избит неизвестными в подъезде своего дома.

«Таким образом, можно сказать, что минский суд пошел по пути наименьшего сопротивления и просто назначил «козлами отпущения» двух случайных молодых людей, один из которых оказался не в то время и не в том месте, а второй известен своей деятельностью по развитию уличного искусства в Беларуси (что также не является доказательством его вины и сопричастности в создании «колючки»), — заявили в проекте «Сигнал». — Кроме того, мы поддерживаем автора «колючей проволоки» и его решение остаться анонимным: это отвечает ценностям настоящего уличного искусства, ставящего на первое место работу и художественный жест, а не персону автора и его личные амбиции.

Мы считаем, что нельзя заставить ни в чем не повинных людей платить штрафы за то, что сделал кто-то другой. Мы считаем, что на наших улицах нет места плохим рисункам, навязанным безымянными начальниками и реализованным жадными до наживы менеджерами «художественных» фирм и псевдохудожниками».

«Сигнал» объявил сбор средств на погашение штрафа Олегу Ларичеву и второму оштрафованному.

Настоящего автора изменений в граффити «Минск-Москва» так и не нашли.


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