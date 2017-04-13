Мать Михаила Жизневского: Мы, конечно, ждем Звезды для нашего сына 4 13.04.2017, 21:40

Нина Жизневская очень обрадовалась присвоению ее сыну звания Героя Украины.

Мать героя Небесной Сотни Михаила Жизневского, Нина Жизневская, которая с мужем и дочерью живет в Гомеле, узнала об изменениях в законе «О государственных наградах», внесенные Верховной Радой Украины, передает «Радыё Свабода».

«Дома все мы обрадовались, так как тем самым сняты законодательные барьеры для того, чтобы и граждане зарубежных стран за особые заслуги могли быть удостоены наивысшего звания - Героя Украины. Мы, конечно, ждем украинской Звезды для нашего сына. И наш Миша, и грузин Давид Кипияни - они же тоже отдали свои молодые жизни за свободу и независимость Украины», - говорит Нина Васильевна.

Как полагает Жизневская, с приданием сыну наивысшей награды Украины вряд ли найдутся в Беларуси желающие называть его «бандитом» и «националистом».

Нина Васильевна говорит, что на последней встрече с президентом Украины Петром Порошенко, которая состоялась в феврале этого года, они с мужем написали заявление, чтобы сына посмертно признали гражданином Украины. Такой вариант тоже открывал возможность придать белорусу Михаилу Жизневскому, погибшего в Киеве во время революции Достоинства и Свободы, высшую награду Украины. Сейчас такая необходимость отпала.

«Я знаю, - говорит Нина Жизневская, - что за нашего сына заступались многие украинские родители погибших героев Небесной Сотни, а также наш белорусский поэт и общественный деятель Владимир Некляев, который лично разговаривал с украинским президентом Петром Порошенко».