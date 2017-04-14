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Лукашенко лишили возможности наживаться на реэкспорте нефти

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  • 14.04.2017, 10:32
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Никакого реэкспорта российской нефти из Беларуси больше не будет.

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил, что реэкспорта российской нефти из Беларуси не будет, сообщает ТАСС.

Он отметил, что Беларусь будет перерабатывать 18 из 24 млн тонн российской нефти на своих НПЗ.

«Мы договорились о том, какой объем из этих 24 млн тонн будет подлежать переработке на территории Беларуси. Поставки нефти, необходимые для переработки, будут в полном объеме обеспечены, я в этом не сомневаюсь ни на секунду. Что касается поставок 24 млн тонн нефти, то часть этих объемов пойдет не на переработку, а на экспорт», - сказал вице-премьер РФ.

Соглашение Беларуси и России о поставках нефти не предполагает реэкспорта, подчеркнул российский вице-премьер.

«В индикативном балансе прописано 24 млн тонн. Как они будут распределяться между переработкой и другими направлениями, это межведомственный вопрос. Он будет урегулирован в ближайшие дни», - сказал Дворкович.


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