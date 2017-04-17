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Как выглядит белоруска, которая поедет на конкурс «Краса Вселенной»

  • 17.04.2017, 21:29

На конкурсе «Краса Вселенной – 2017» Беларусь представит 25-летняя Екатерина Дубровская из Гомеля.

Она окончила медицинский колледж и сейчас работает операционной медсестрой в Центральной речицкой больнице. Параллельно девушка получает высшее образование по специальности «психология» в Гомельском университете имени Ф. Скорины, пишет citydog.by.

Гомель радует солнышком 🌞😎

Публикация от Екатерина Дубровская (@katynushka)

❤️🏥 осталась минуточка на селфи и домой...) рабочий денёк был не из легких... 💉

Публикация от Екатерина Дубровская (@katynushka)

В конкурсе будут участвовать только незамужние девушки. Екатерина говорит, что сейчас сконцентрирована на карьере и хочет заниматься модельным бизнесом.

#стиляга #studiaDiva поработали на славу!)) 💋👗🙈 #tatsiana_make_up_artist #vit_ekaterina #minsk

Публикация от Екатерина Дубровская (@katynushka)

В конкурсах красоты Екатерина не новичок. Еще в школе она принимала в них участие и становилась победительницей «Осеннего очарования», «Мисс фитнес», «Леди Голливуд», «Мисс Речица». На более серьезный конкурс Екатерина решилась только в этом году и была очень удивлена, когда прошла все этапы отбора.

#смоимилюбимымиКрошками

Публикация от Екатерина Дубровская (@katynushka)

Девушка охотно рассказывает о своих параметрах: рост – 165 сантиметров, вес – 49 килограммов. А еще у нее невероятно длинные волосы – 85 сантиметров! Она ведет здоровый образ жизни, занимается фитнесом, а еще любит вышивать крестиком и вязать крючком.

Ну-с приступим-с)) занятия от заряженного энергией человека @janni_pronina

Публикация от Екатерина Дубровская (@katynushka)

Конкурс «Краса Вселенной» относительно новый, но уже мирового масштаба. Финал конкурса «Краса Вселенной – 2017» пройдет в сентябре в России.


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