Как выглядит белоруска, которая поедет на конкурс «Краса Вселенной» 17.04.2017, 21:29

На конкурсе «Краса Вселенной – 2017» Беларусь представит 25-летняя Екатерина Дубровская из Гомеля.

Она окончила медицинский колледж и сейчас работает операционной медсестрой в Центральной речицкой больнице. Параллельно девушка получает высшее образование по специальности «психология» в Гомельском университете имени Ф. Скорины, пишет citydog.by.

Гомель радует солнышком 🌞😎 Публикация от Екатерина Дубровская (@katynushka) Апр 15 2017 в 5:05 PDT

❤️🏥 осталась минуточка на селфи и домой...) рабочий денёк был не из легких... 💉 Публикация от Екатерина Дубровская (@katynushka) Мар 24 2017 в 7:15 PDT

В конкурсе будут участвовать только незамужние девушки. Екатерина говорит, что сейчас сконцентрирована на карьере и хочет заниматься модельным бизнесом.

#стиляга #studiaDiva поработали на славу!)) 💋👗🙈 #tatsiana_make_up_artist #vit_ekaterina #minsk Публикация от Екатерина Дубровская (@katynushka) Апр 12 2017 в 2:20 PDT

В конкурсах красоты Екатерина не новичок. Еще в школе она принимала в них участие и становилась победительницей «Осеннего очарования», «Мисс фитнес», «Леди Голливуд», «Мисс Речица». На более серьезный конкурс Екатерина решилась только в этом году и была очень удивлена, когда прошла все этапы отбора.

Публикация от Екатерина Дубровская (@katynushka) Мар 5 2017 в 2:52 PST

Публикация от Екатерина Дубровская (@katynushka) Мар 5 2017 в 2:52 PST

#смоимилюбимымиКрошками Публикация от Екатерина Дубровская (@katynushka) Мар 5 2017 в 2:49 PST

Публикация от Екатерина Дубровская (@katynushka) Мар 5 2017 в 2:47 PST

Девушка охотно рассказывает о своих параметрах: рост – 165 сантиметров, вес – 49 килограммов. А еще у нее невероятно длинные волосы – 85 сантиметров! Она ведет здоровый образ жизни, занимается фитнесом, а еще любит вышивать крестиком и вязать крючком.

Публикация от Екатерина Дубровская (@katynushka) Ноя 30 2016 в 10:11 PST

Публикация от Екатерина Дубровская (@katynushka) Ноя 20 2016 в 10:23 PST

Ну-с приступим-с)) занятия от заряженного энергией человека @janni_pronina Публикация от Екатерина Дубровская (@katynushka) Ноя 19 2016 в 8:09 PST

Конкурс «Краса Вселенной» относительно новый, но уже мирового масштаба. Финал конкурса «Краса Вселенной – 2017» пройдет в сентябре в России.