Наталья Папкова: Я за границей, но обязательно вернусь 3 20.04.2017, 20:18

Наталья Папкова

Фото: «Радыё Свабода»

Получившая 15 суток лидер народных протестов в Бресте сообщила, что находится за пределами Беларуси.

О том, что она находится за границей, Наталья Папкова сообщила b-g.by днем 20 апреля посредством соцсетей.

О том, как ей удалось уйти из суда незамеченной и выехать из Беларуси, она не говорит. «Я за границей, но обязательно вернусь. Я уже скучаю по любимой стране», — сообщила Папкова.

Напомним, накануне в суде Ленинского района Бреста судья Олег Миронюк признал активистку виновной в «неповиновении сотрудникам милиции» при исполнении и назначил наказание в виде административного ареста в ИВС сроком на 15 суток.

На оглашении приговора девушка не присутствовала, так как не вернулась в зал заседаний после перерыва в знак протеста.

Активистка обратилась к международным организациям с просьбой наблюдать за тем, что с ней происходит.