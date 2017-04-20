закрыть
20 апреля 2017, четверг, 21:03
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Наталья Папкова: Я за границей, но обязательно вернусь

3
  • 20.04.2017, 20:18
Наталья Папкова
Фото: «Радыё Свабода»

Получившая 15 суток лидер народных протестов в Бресте сообщила, что находится за пределами Беларуси.

О том, что она находится за границей, Наталья Папкова сообщила b-g.by днем 20 апреля посредством соцсетей.

О том, как ей удалось уйти из суда незамеченной и выехать из Беларуси, она не говорит. «Я за границей, но обязательно вернусь. Я уже скучаю по любимой стране», — сообщила Папкова.

Напомним, накануне в суде Ленинского района Бреста судья Олег Миронюк признал активистку виновной в «неповиновении сотрудникам милиции» при исполнении и назначил наказание в виде административного ареста в ИВС сроком на 15 суток.

На оглашении приговора девушка не присутствовала, так как не вернулась в зал заседаний после перерыва в знак протеста.

Активистка обратилась к международным организациям с просьбой наблюдать за тем, что с ней происходит.


Мнение

Лукашенко полностью недееспособен
Лукашенко полностью недееспособен Владимир Некляев
Наш бой продолжается
Наш бой продолжается Максим Винярский
Архипелаг ЛУЛАГ
Архипелаг ЛУЛАГ Дмитрий Растаев
Стокгольмский синдром или сделка с КГБ?
Стокгольмский синдром или сделка с КГБ? Павел Знавец


Интервью

Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет