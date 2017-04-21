«Они зерно клюют!»: В Солигорске женщин заставили драить плитку возле суда

«Они зерно клюют!»: В Солигорске женщин заставили драить плитку возле суда8
- 21.04.2017, 16:33
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Необычный субботник произошел в «городе шахтеров» в эту пятницу.
Солигорский активист Виктор Молочко обнаружил сегодня днем возле здания районного суда странную картину: около десяти женщин стояли согнувшись и маленькими скребками драили «швы» между тротуарной плиткой. Между ними прохаживалась «надзирательница».
Последующий диалог активист опубликовал в «Фейсбуке».
- А что вы тут делаете? - спросил женщин активист.
- Субботник будет завтра.
- А что вы там выковыриваете?
- Они зерно клюют! – ответила руководившая процессом женщина, которая не стояла, согнувшись, а прохаживалась между рядами ковыряющихся в плитке солигорчанок.
- Вы старшая?
- Нет, не старшая.
- А как вас зовут
- А никак.