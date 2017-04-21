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«Они зерно клюют!»: В Солигорске женщин заставили драить плитку возле суда

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  • 21.04.2017, 16:33
  • 8,056

Необычный субботник произошел в «городе шахтеров» в эту пятницу.

Солигорский активист Виктор Молочко обнаружил сегодня днем возле здания районного суда странную картину: около десяти женщин стояли согнувшись и маленькими скребками драили «швы» между тротуарной плиткой. Между ними прохаживалась «надзирательница».

Последующий диалог активист опубликовал в «Фейсбуке».

- А что вы тут делаете? - спросил женщин активист.

- Субботник будет завтра.

- А что вы там выковыриваете?

- Они зерно клюют! – ответила руководившая процессом женщина, которая не стояла, согнувшись, а прохаживалась между рядами ковыряющихся в плитке солигорчанок.

- Вы старшая?

- Нет, не старшая.

- А как вас зовут

- А никак.


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