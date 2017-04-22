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Белоруска завоевала «золото» на ЧЕ по дзюдо в Польше

  • 22.04.2017, 21:50
Марина Слуцкая

В финальном поединке Марина Слуцкая победила спортсменку из Украины.

Белорусская дзюдоистка Марина Слуцкая завоевала золото чемпионата Европы в Варшаве в весовой категории свыше 78 кг. В финальном поединке она победила Светлану Яромку из Украины, передает БелТА.

Марине Слуцкой понадобилось чуть более двух минут в решающем поединке, чтобы заработать оценку "иппон" - чистая победа. Бронзовые награды в этом весе достались немке Каролин Вайсс и Ларисе Черич из Боснии и Герцеговины. Для белоруски в текущем сезоне это не первый крупный успех. В начале апреля Марина Слуцкая также стала победительницей престижного турнира Гран-при Тбилиси.


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