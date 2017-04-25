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Трехлетний ребенок на несколько часов заблокировал линию 103 в Бресте

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  • 25.04.2017, 14:43
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Родители просто оставили малышу мобильный телефон в качестве игрушки.

Медикам станции скорой помощи в Бресте пришлось обратиться в милицию, чтобы выяснить, откуда беспрестанно поступают странные звонки.

Малыш временно заблокировал одну из линий скорой помощи в Бресте, набирая известный номер с мобильного, оставленного родителями в качестве игрушки.

Забава ребенка вызвала переполох на главной станции скорой медицинской помощи в Бресте: на протяжении двух часов неизвестный абонент раз в минуту набирал 103. Это полностью выключило одну из четырех телефонных линий диспетчерской службы Брестской области. Тем, кто пытался вызвать медиков, приходилось ждать ответа оператора вдвое дольше, чем обычно.

– Одномоментно четыре линии практически никогда не звонят. Первые звонки поступают всегда на первую линию, и вот тут началась такая катавасия: бесконечно поступают эти звонки, – рассказала ОНТ Валентина Пашкевич, заведующий филиалом «Станция скорой медицинской помощи» Брестской городской больницы скорой медпомощи. – Вроде бы там кто-то разговаривает: то ли балуется, то ли не балуется, понять было очень сложно. За минуту ни компьютеры, ни диспетчеры не успевали определить адрес абонента.

Сотрудники МВД установили адрес, с которого поступали звонки – номер был зарегистрирован в Барановичах. По адресу регистрации отправился дежурный наряд. Оказалось, что молодая мама дала свой мобильный телефон поиграть малышу, пока сама хлопотала по дому. Милиционеры провели беседу с женщиной, и звонки на 103 прекратились.

Врачи не имеют официальных претензий к родителям малыша.


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