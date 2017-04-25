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Стали известны подробности ДТП с белорусами в Польше

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  • 25.04.2017, 16:46
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Фото: jarosław kosmatka/dziennik łódzki

Одна из пассажирок находится в тяжелом состоянии - женщина получила травмы головы и грудной клетки.

Белорусский автобус вез туристов в Гродно из Праги. Авария произошла в воеводстве Лодзь около 4 утра 25 апреля.

По непонятным причинам автобус съехал на обочину и упал в ров. В нем было 43 человека, 20 из них доставлены в больницы Лодзи и Варшавы с травмами различной степени тяжести. Одна из пассажирок получила тяжелые травмы головы и грудной клетки, и была доставлена в реанимацию на вертолете спасателей, пишет kp.by.

49-летний водитель, который также был доставлен в больницу на вертолете в тяжелом состоянии сообщил, что не смог повлиять на ситуацию. Перед аварией он услышал подозрительный звук похожий на взрыв. Этот же звук слышали и некоторые пассажиры.

Уже сегодня большинство пассажиров вернутся в Гродно - за ними был выслан автобус. Известно, что среди пассажиров не было детей. Все туристы получат денежную компенсацию после возвращения домой.

Спасательная операция длилась несколько часов - в сторону Варшавы образовалась 4-километровая пробка. Польские провоохранители сейчас проводят проверку.


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