Александр Комаровский: Властям не удалось сбить боевой настрой общества 7 29.04.2017, 18:30

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Александр Комаровский

Фото: RFE/RL

Градус напряженности в стране только нарастает.

О ситуации в Беларуси в интервью belprauda.org рассуждает ветеран Афганской войны Александр Комаровский.

- В феврале-марте по Беларуси прокатилась волна протестов. Что заставило людей выйти на улицу, особенно в регионах?

- Выйти на улицу белоруса вынудила экономическая и социальная неустроенность, неудовлетворенность своей жизнью, несправедливость и наглость системы. Искрой, вызвавшей взрыв, стал декрет о «тунеядстве».

Назвать его можно как угодно – плохим, антинародным, недоработанным и даже дебильным. В стране достаточно много молодых бездельников, которые создают проблемы обществу – пьяницы, профессиональные наркоманы, ворье – вот их действительно нужно заставить работать и приносить пользу стране.

Проблема в том, что государство не занимается этой проблемной прослойкой вообще, власти преследуют инакомыслящих и своих политических противников. В очередной раз хочу напомнить характерный пример, когда я, ветеран войны и руководитель Республиканской общественной организации инвалидов афганской войны, в августе 2006 года в оппозиционной газете «Народная Воля» написал, что белорусский чиновник обязан быть морально чист, как слеза младенца, тут же оказался под прессом структур власти и силовых ведомств. И только отказ двух честных следователей милиции состряпать уголовные дела позволил избежать посадки на нары…

Ситуацию оцениваю, как крайне негативную и взрывоопасную. Нужны срочные действия, конкретные реформы, желание и способность разговаривать с народом и лидерами движений ради консолидации общества.

Фактически ситуация катастрофична.

- Апофеозом зимне-весенних протестов стал День Воли. Почему режим вывел против мирных граждан тысячи боевиков во всеоружии?

-Действия доморощенных диктаторов (Путина и Лукашенко) не поддаются логическому осмыслению. Они часто делают ошибки и принимают решения в ущерб интересам своих государств. Конкретные действия Лукашенко на День Воли считаю грубейшей ошибкой, политическим просчетом и преступлением против народа. Никакого оправдания и путного объяснения этих мерзких действий против людей у меня нет.

Белорусская власть закладывает мину замедленного действия под будущее страны, например, обостряет конфронтацию в обществе. На фоне войны на белорусских границах, в условиях накаленной до предела геополитической обстановки, нет никаких гарантий, что Беларусь не подвергнется внешней агрессии по украинскому сценарию. Умный и моральный лидер будет поддерживать доверие и консолидацию между властью, силовым блоком и правоохранительной системой, и народом, готовясь к военным вызовам. А главное звено в этой связке – народ, который и является защитником страны. Обозленный и раздробленный народ, над кем долгие годы издевались слуги народа, не встанут на защиту этой власти.

Действия администрации Лукашенко и силового блока на День Воли считаю абсолютно неоправданными, безмозглыми, которые принесли огромный вред народу, стране.

- На фоне массовых протестов против обнищания КГБ породил уголовное дело о подготовке к «массовым беспорядкам», которое то ли трасформировалось в дело «Белого легиона», то ли развивается параллельно. «Белого легиона» не существует, а уголовное дело возбуждено, причем по доносу некой «фрау А.». Зачем?

- Лукашенко на День Воли допустил грубый просчет. Но поскольку нужно заметать следы собственных безобразий, то, естественно, этим занимается КГБ, используя столетний опыт своих предшественников. Спецслужбы никогда не защищали народ и страну. В нашей семье в 1937 году расстреляны два человека. Один был доктором и не разрешил на 1 мая выдавать людям сгнившие макароны с червями; расстрелян по статье «дискредитация Советской власти». Второго дядю, простого лесоруба в Пермской области, проживавшего под арестом НКВД в 600 километрах от железной дороги, расстреляли как агента японской разведки, рожденного в Беларуси, высланного на Урал и никогда в жизни не видевшего живого японца. Вот так «работали» эти службы ранее, срываются и сейчас, чтобы вывести из-под удара гаранта. А выступления фрау А и прочих лжесвидетелей – это для «лехтората».

Можно вспомнить, как уничтожали вверенную мне общественную организацию ветеранов афганской войны: шельмовали, подбрасывали, травили, заводили уголовные дела и т.д. Поэтому действия белорусского КГБ предсказуемы и ожидаемы.

«Белый легион» вытащили на свет Божий не случайно. Именно при таком названии можно слепить в КГБ серьезных террористов и угодить российским кураторам. Использовать эту «шыльду» можно не только для внутреннего белорусского потребителя, но и как организацию, направленную своим острием против «русского мира» и нашего «друга» Путина. Такой организации не существует, но осталась патриотическая идея и высокий моральный дух, который можно и нужно использовать для защиты белорусского народа и страны. А вот эти вещи могут представлять опасность для пророссийских сил в КГБ Беларуси. В случае внешней агрессии со стороны России вполне реально создание народного сопротивления и народной гвардии под названием «Белый легион». Нация белая (чистая), цели благородные – защита Отечества. Так что спасибо КГБ, что вспомнили о хорошем. А Лукашенко попрошу крайне тщательно обдумывать информацию, которую вдувают в уши силовики.

- Сумели ли власти новой волной репрессий сбить протестный настрой?

- Волна репрессий совершенно не сбила боевой настрой общества и внутренние протесты. Напротив, градус напряженности нарастает, народ все больше и больше озлобляется – болезнь приобретает хронические формы неизлечимого характера, что чревато катастрофическими последствиями.