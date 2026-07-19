Под Гомелем среди терриконов нашли «секретный» тир Минобороны 19.07.2026, 11:59

Весной его, похоже, затапливает вода.

Издание «Флагшток» обнаружило точное местоположение нового стрельбища под Гомелем, которое в мае 2023 года открывал министр обороны. Найти его удалось благодаря обновленным спутниковым снимкам Google. Оказалось, объект находится среди терриконов химзавода, а весной его частично затапливает водой.

Об открытии на окраине Гомеля новой подготовительно-тренировочной площадки с тиром власти сообщили еще 26 мая 2023 года. Было известно, что объект предназначен для обучения и совершенствования навыков стрельбы, в том числе для руководства региона. На открытии тогда присутствовали министр обороны Виктор Хренин и председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко. При этом точное местоположение объекта госСМИ не раскрывали.

Теперь же, как отмечает «Флагшток», благодаря обновлению спутниковых снимков Google удалось установить, что тир размером около 375 на 70 м расположен в изолированной зоне среди терриконов фосфогипса Гомельского химического завода.

Издание обратило внимание и на примечательную деталь: строители выбрали для объекта подтопляемые земли. В результате, как видно на снимке, сделанном весной 2026 года, часть территории стрельбища и окопы в это время года, по всей видимости, заполняются водой.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com