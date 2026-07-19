НАТО готовится к затяжной войне с Россией 19.07.2026, 11:33

Союзники договорились развивать беспилотники и авиационные технологии.

Страны НАТО ускоряют перевооружение и усиливают восточный фланг на фоне растущих опасений, что конфликт с Россией может перерасти в долгосрочное противостояние, пишет Modern Diplomacy (перевод — сайт Charter97.org).

По итогам встречи лидеры 32 стран НАТО назвали действия России «самой серьезной угрозой евроатлантической безопасности за последние десятилетия». Речь идет не только о войне против Украины, но и о кибератаках, диверсиях и информационном давлении на европейские государства.

Союзники договорились направить 50 млрд евро на совместные военные закупки и еще 40 млрд долларов в течение пяти лет — на развитие беспилотников и авиационных технологий. Кроме того, страны подтвердили намерение увеличить оборонные расходы до 5% ВВП к 2035 году.

НАТО также объявило о новом пакете помощи Украине на 70 млрд евро, расширении военного присутствия в Польше, Финляндии, странах Балтии и Венгрии, а также увеличении числа боевых групп на восточном фланге с четырех до девяти.

«Россия представляет собой самую серьезную угрозу для евроатлантической безопасности за последние десятилетия», — пишут авторы.

Президент США Дональд Трамп ранее выступал за сокращение американского военного присутствия в Европе и даже допускал выход США из НАТО, однако на саммите подтвердил готовность предоставить Украине системы Patriot и заявил о своей «огромной любви» к альянсу.

Масштабные планы НАТО могут столкнуться с политическими и экономическими трудностями. По их мнению, только время покажет, удастся ли альянсу реализовать новую стратегию в условиях нестабильной мировой обстановки.

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