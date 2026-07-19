Килиан Мбаппе — лучший бомбардир в истории ЧМ по футболу

Килиан Мбаппе — лучший бомбардир в истории ЧМ по футболу1
- 19.07.2026, 12:38
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Но у Месси еще есть шанс.
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе забил два мяча в ворота команды Англии в матче за третье место ЧМ-2026.
Мбаппе отличился на 48-й и 66-й минутах. Причем в обоих случаях голевые удары были нанесены левой ногой.
Таким образом, Мбаппе достиг отметки 10 мячей на ЧМ-2026 и стал единоличным лидером гонки бомбардиров. У идущего на втором месте аргентинца Лионеля Месси 8 голов и матч в запасе — финал против Испании (воскресенье, 22:00).
Более того, Мбаппе обошел Месси по количеству голов в истории ЧМ (22 против 21).