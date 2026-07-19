Набиуллина перед выбором Виталий Шапран

19.07.2026, 8:33

Эльвира Набиуллина

Топливный кризис в РФ выходит из-под контроля.

На прошлой неделе проблемы на топливном рынке в России только обострились. Власти РФ продолжали «делать вид, что ничего не происходит»: профильный вице-премьер федерального правительства Новак вновь рассказывал сказки о том, что российский рынок топлива спасут импорт и сами россияне.

В частности, по официальным оценкам, когда ажиотаж уляжется, потребление топлива упадет на треть. Впрочем, этот прогноз не учитывал, что все новые и новые российские НПЗ и нефтебазы продолжают загораться, как свечи.

Пока Новак раздавал «лапшу» рядовым россиянам своими выступлениями, сам Путин вжился в роль великого Мао и поддержал предложение об увеличении роли мини-НПЗ в производстве топлива в РФ.

Этот глубокий катаклизм, за которым россияне наблюдали с экранов телевизоров, только усугубил дефицит и привел к росту цен на бензин. Кстати, по официальным данным, бензин в РФ за июнь подорожал на 6,88%, а за первую неделю июля – на 2,11%.

В итоге ускорился даже официальный темп инфляции: в годовом исчислении он составил 6,02%. Ситуация требовала от ЦБР повышения ставки для борьбы с инфляцией. На эту ситуацию очень болезненно отреагировал путинский бизнес-омбудсмен – подсанкционный Шохин, который призвал ЦБР не повышать ставку на заседании 24 июля.

По всем правилам, которые ранее анонсировал ЦБР, он должен повысить ставку. Однако его оппоненты указывают на то, что от повышения ставки ЦБР проблемы с топливом не исчезнут, и российские НПЗ не будут гореть меньше.

В принципе, они правы: чтобы решить экономические проблемы РФ, нужно завершить войну, а не дергать туда-сюда ключевую ставку ЦБР. Но ЦБР, похоже, настроен серьезно, даже слухи об этом обрушили российский фондовый рынок в пятницу.

Если 24 июля ЦБР примет решение о повышении ставки, это станет первым официальным признанием со стороны российских властей того, что топливный кризис привел к обострению экономических проблем.

Прогнозировать, что сделает ЦБР 24 июля, я не буду. С одной стороны, Эльвире Набиуллиной осталось меньше года до пенсии, и идти на конфронтацию с Кремлем, чтобы выпасть из окна, – это совсем не в ее стиле.

С другой стороны, есть фактор цены на российскую нефть, которая еще в начале прошлой недели торговалась на уровне 41–42 долларов за баррель. Впрочем, после ударов Ирана по Бахрейну и Кувейту, а также по газовому танкеру из Катара ситуация изменилась. Для РФ цена на нефть остается фактором номер один во всех решениях, в том числе по ставке.

Виталий Шапран, «Фейсбук»

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