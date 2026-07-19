Итальянцы встретили протестами посла США 1 19.07.2026, 11:49

Фото: REUTERS/Manuel Silvestri

Он прибыл в Венецию на суперъяхте.

Несколько сотен человек в Венеции вышли на протест против Тилмана Фертитты, прибывшего в город на борту своей шестипалубной суперъяхты.

Об этом сообщает Reuters.

Люди вышли с надувными матрасами и лодками, а также с плакатами: «Нет места миллиардерам», «Венеция — не США», «Нет американскому высокомерию», «Избиратели Трампа — нелегальные мигранты здесь», «Больше любви, никаких войн».

Миллиардер Фертитта, назначенный Трампом послом в Италии, в настоящее время путешествует по итальянскому полуострову на борту своей 117-метровой яхты Boardwalk в рамках тура Freedom 250 Coastal Diplomacy Tour, посвященного 250-летию независимости США.

Фото: REUTERS/Manuel Silvestri

Фото: REUTERS/Manuel Silvestri

Фото: REUTERS/Manuel Silvestri

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