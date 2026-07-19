Ferrari превратит первый серийный электромобиль в коллекционный лот 19.07.2026, 12:10

Фото: Ferrari

Это начало новой главы в истории марки.

Ferrari решила необычным способом отметить начало своей электрической эпохи. Первый серийный экземпляр нового электромобиля Ferrari Luce, получивший обозначение Chassis 0, не отправится к покупателю, а будет выставлен на благотворительный аукцион «Сотбис», пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

По предварительным оценкам, стоимость автомобиля превысит 1,1 млн долларов, что почти вдвое выше стартовой цены модели.

Для аукциона Ferrari подготовила уникальную версию силами подразделения Tailor Made. Электромобиль получил эксклюзивный перламутровый цвет кузова, белые фирменные эмблемы и салон с белой кожаной отделкой и синими акцентами. Такой экземпляр будет существовать в единственном экземпляре.

Фото: Ferrari

В компании подчеркивают, что первый серийный автомобиль символизирует начало новой главы в истории марки. Если раньше дебютные экземпляры знаковых моделей вроде LaFerrari, Purosangue или Daytona SP3 сразу передавались клиентам, то теперь Ferrari решила сделать первый электрокар публичным событием.

Фото: Ferrari

По мнению экспертов, сочетание статуса первого серийного электромобиля Ferrari, уникальной комплектации и благотворительного аукциона делает Chassis 0 одним из самых значимых современных автомобилей марки для коллекционеров.

Обычные покупатели получат свои Ferrari Luce позже, однако первый экземпляр навсегда останется единственным и войдет в историю бренда как старт новой электрической эры.

Фото: Ferrari

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