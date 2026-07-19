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Российский режиссер Шахназаров в эфире Соловьева потребовал мира с Украиной

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  • 19.07.2026, 12:27
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Российский режиссер Шахназаров в эфире Соловьева потребовал мира с Украиной
Карен Шахназаров

Он признал, что война уничтожает Россию.

Государственная пропаганда РФ пытается достучаться до Кремля, требуя остановки так называемой «СВО». Показательным стало выступление российского Z-режиссера Карена Шахназарова в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым». Об этом сообщает «Диалог».

Шахназаров, который еще недавно был одним из «ястребов» и горячо поддерживал войну, сменил свою риторику. Он пожаловался, что «СВО» уничтожает Россию, и потребовал настоящих переговоров с Украиной о мире.

«Думаю, что главное — каким-то образом выйти из этого противостояния. Все-таки оно, конечно, очень разрушительно… для нашей страны. Наша главная задача — каким-то образом выходить из этой ситуации! С одной стороны, уничтожение тех сил, которые провоцируют эту войну, безусловно. Но это надо делать тогда! С другой стороны, нахождение компромиссов с противником. Об этом тоже надо говорить! Надо признать, что украинцы — отдельный народ, что у него есть свои интересы, и ему надо что-то предложить… Каким-то образом надо выходить из этой ситуации. Я понимаю, что, может, эти мысли мои не очень популярны», — заявил Шахназаров.

Он также начал утверждать, что нынешний «уровень противостояния» якобы очень выгоден Европе и США.

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