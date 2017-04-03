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Генпрокурор: Ущерб интересам Беларуси нанес и лично Данкверт

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  • 3.04.2017, 11:59
Александр Конюк
Фото: ctv.by

По версии белорусской стороны чиновники Россельхознадзора своими действиями нанесли ущерб интересам Беларуси.

Генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк заявляет, что лично Сергей Данкверт, возглавляющий Россельхознадзор, наносил ущерб интересам Беларуси, пишет interfax.by.

"Ущерб нанес и лично Данкверт", - сказал Конюк журналистам в понедельник в Минске.

Он напомнил, что по версии белорусской стороны чиновники Россельхознадзора своими действиями нанесли ущерб интересам Беларуси.

Кроме того, генпрокурор сообщил о продолжении доследственной проверки по "делу Данкверта". "МВД продолжает проверку", отметил Конюк.

Напомним, Лукашенко заявил о необходимости возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора Данкверта в связи с введением запрета на поставки в РФ продукции с ряда белорусских предприятий. Он считает, что действия главы Россельхознадзора направлены на нанесение ущерба белорусскому государству. Между тем российское ведомство связывает претензии с несоблюдением российских ветеринарно-санитарных норм. МВД Беларуси начало соответствующую проверку.


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