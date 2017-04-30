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Лукашенко продает трактора «за таблеточку»

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  • 30.04.2017, 13:12

Диктатор продлил на два года схему закупок кубинских лекарств взамен на технику МАЗ и МТЗ.

Соответствующий указ Лукашенко «О реализации международного договора» опубликован на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БелТА.

В частности, документом предусмотрено, что ГО «Белресурсы» закупает у фармацевтических организаций Кубы лекарственные средства, а также поставляет в эту страну для расчетов сельскохозяйственную, автомобильную технику и запасные части к ней производства МАЗ и МТЗ.

В дальнейшем кубинские лекарства распределяются между белорусскими фармацевтическими предприятиями «Белмедпрепараты» и «Белфармация», которые рассчитываются за их поставку с ГО «Белресурсы». Данные денежные средства затем направляются минским автомобильному и тракторному заводам. Контроль за выполнением указа возложен на КГК Беларуси.


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