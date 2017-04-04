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Игроки НХЛ не будут участвовать в Олимпиаде-2018

  • 4.04.2017, 15:37
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Решение принято на основании отказа большинства клубов отпускать хоккеистов.

Руководство НХЛ приняло решение не отпускать игроков на Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане. Лига отказалась составлять календарь на следующий сезон с паузой на Игры, пишет pressball.by. Отмечается, что это "последнее слово НХЛ". Напомним, что игроки чемпионата принимали участие в пяти последних Олимпиадах с 1998 года. Международная федерация хоккея (ИИХФ) была готова взять на себя транспортные расходы и оплату страховки игроков НХЛ для их участия в Олимпиаде-2018. При этом лига настаивала на том, чтобы стать полноценным партнером МОК и получить соответствующие права:

«Ранее мы давали понять, что несмотря на то, что подавляющее большинство клубов выступало против паузы в календаре в сезоне-2017/18 для участия игроков НХЛ в Олимпийских играх, мы были открыты к предложениям всех сторон, имеющих к этому отношение (в том числе МОК, ИИХФ, НХЛПА и т.д.), а совет директоров был готов пересмотреть свои взгляды на проблему.

Прошло много месяцев, а настоящего диалога так и не случилось. Напротив, Международный олимпийский комитет заявил, что участие игроков НХЛ в Олимпиаде 2022 года в Пекине зависит от поездки на Игры-2018 в Пхенчхане. А профсоюз игроков официально подтвердил, что не заинтересован в проведении любых переговоров, которые сделают участие в Олимпиаде более привлекательным для клубов. В результате, а также с целью прекратить все спекуляции на данную тему, мы подтверждаем, что в календаре сезона-2017/18 не будет предусмотрен перерыв на зимние Олимпийские игры. На этом вопрос официально закрыт».


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