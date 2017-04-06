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В Бресте бывшего милиционера приговорили к четырем годам

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  • 6.04.2017, 16:37
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36-летний брестчанин не вернул 400 тысяч долларов долга.

В Бресте вступил в силу приговор в отношении 36-летнего мужчины, который получил 4 года колонии за мошенничество в особо крупном размере, пишет tut.by.

В 2007 году брестчанин получил участок на улице ГОБК и решил заняться бизнесом — открыть автомойку. Своих средств, чтобы осуществить задуманное, ему не хватало, поэтому пригласил в дело друзей.

Предприниматели взяли кредиты на строительство и закупку оборудования. Одних только кредитных средств для открытия бизнеса было недостаточно, поэтому брестчанин брал деньги в долг у знакомых. Он также просил их оформлять на себя кредиты в банках, а деньги отдавать ему. Заверял, что лично будет ежемесячно делать взносы. Обещание он выполнял только 2−3 месяца, а затем платежи прекращались. Банки выставляли претензии кредитополучателям, а те — осужденному. В некоторых случаях выплаты возобновлялись, но зачастую он сообщал знакомым, что у него нет денег. В результате банки подавали иски и через суд взыскивали средства у людей, которые доверились предпринимателю.

Сам же бизнесмен на время уехал в Украину, где также пытался открыть свое дело. Осуществить задуманное ему не удалось, и он вернулся в Беларусь. На этот раз с новой идеей — открыть магазин по продаже мебели. Начальный капитал он вновь формировал за счет средств друзей и знакомых. Магазин открылся, но проработал недолго. Когда к «бизнесмену» обратились кредиторы с требованием вернуть деньги, он лишь развел руками. В итоге обманутые граждане написали заявления в органы внутренних дел. В отношении предпринимателя было возбуждено уголовное дело по трем частям статьи «Мошенничество». Как установило следствие, в общей сложности мужчина успел взять в долг около 400 тысяч долларов.

В суде брестчанин признал свою вину частично: отметил, что брал у людей деньги, но подчеркнул, что планировал вернуть.

13 марта суд Московского района Бреста признал мужчину виновным по чч. 2, 3, 4 ст. 209 УК (Мошенничество, совершенное повторно, в крупном и особо крупном размере) и назначил 4 года лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества, — сообщил помощник прокурора города Бреста Егор Кронда.

Жителя Бреста также обязали возместить нанесенный потерпевшим материальный ущерб.

Осужденный ранее работал в органах внутренних дел, но был уволен за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей. На момент совершения преступлений он был безработным.

Приговор не был обжалован и вступил в законную силу.


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