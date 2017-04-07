Брестское «Динамо» на матче с БАТЭ разыграет автомобиль

Брестское «Динамо» на матче с БАТЭ разыграет автомобиль1
- 7.04.2017, 22:46
Матч пройдет 15 апреля в Бресте.
Брестское «Динамо» разыграет автомобиль на ближайшем матче чемпионата Беларуси против БАТЭ, сообщает «Трибуна».
Матч пройдет 15 апреля в Бресте.
«В связи с розыгрышем автомобиля продажа билетов на матч «Динамо» – БАТЭ будет проводиться с 10 апреля», – говорится в объявлении на кассе стадиона в Бресте.
О том, какой автомобиль будет разыгран – не сообщается.
Напомним, партнером брестского «Динамо» является автомобильный концерн «Ауди».