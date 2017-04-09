«Маленький принц» оказался самой переводимой книгой в мире после Библии и Корана
- 9.04.2017, 9:59
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Знаменитую повесть-сказку Экзюпери перевели на трехсотый язык.
Повесть-сказку «Маленький принц» французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери перевели на трехсотый язык — арабский язык хасанию. Об этом сообщает портал телевизионной сети France Info (перевод – nn.by).
Таким образом, книга стала самой переводимой в мире после Библии и Корана.
Хасания — язык, на котором говорят в Мавритании и Западной Сахаре, где он имеет статус государственного.
«Этот язык, не очень известный широкой публике, имел символическое значение для Антуана де Сент-Экзюпери, потому что именно на юге Марокко, где разговаривают на хасании, автор знаменитой сказки черпал вдохновение», — отмечает ресурс.
Сказка, опубликованная в 1943 году, была продана в мире тиражом более чем в 200 миллионов экземпляров.
По-белорусски «Маленький принц» был издан в 1989 в переводе Нины Матяш.