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«В такие вечера Минск похож на Европу»

  • 9.04.2017, 11:34
Фото: tut.by

На Зыбицкой прошел первый бесплатный музыкальный фестиваль.

В субботу в районе Верхнего города — на Зыбицкой и прилегающей к ней улицам — прошел музыкальный фестиваль Karol Jan Open Air. Днем минчане могли бесплатно послушать выступления стрит-бэндов, а вечером — группу Akute. Как гости оценили фестиваль — в материале tut.by.

«Организаторы в тренде — где молодежь, там и фестиваль»

Фестиваль был заявлен как семичасовой и стартовал в 15.00. Судя по всему, мероприятием организаторы хотели открыть летний сезон гуляний в Верхнем городе, но немного прогадали с выходными.

— Вот если бы в прошлые выходные его провели — было бы гораздо лучше. Тогда так тепло было! А сейчас и вечернее солнце не спасает от ветра. Но мы все же хотим дождаться выступления Akute и ближайшие два часа переждем в каком-нибудь кафе, — рассказывают о планах студентки БГУ.

Фото: tut.by

Ветер практически не чувствовался во «дворике Чапского» (дворик в доме номер шесть на Зыбицкой, где находится вход в бар «Чапскі»). Там проходил караоке-батл: парни и девушки неустанно соревновались в исполнении хитов.

— Мы и в прошлом году с ребенком почти на все праздники в Верхнем городе ходили, и сегодня решили не сидеть дома. Только в прошлом году праздники проходили у Ратуши, а в этом году первый — и сразу на главной барной улице города. Думаю, организаторы в тренде и не хотели оставаться в стороне от молодежи: если все тусовки на Зыбицкой — и праздник, значит, здесь же. Не отходя от кассы, как говорится, — делится наблюдениями молодая мама Виктория.

Фото: tut.by

Организаторы обещали три сцены: первую — у блинной «Дэпо», вторую — у бара El Pushka, третью — у кафе Don Coffe’on. На деле площадок было больше, а по окончании фестиваля гости и вовсе столпились вокруг уличных музыкантов, не принимавших участия в празднике.

— Нам выдали листовку с картой, где можно выпить пива, но было бы гораздо лучше, если бы была карта с обозначением сцен. А то неясно — одни деньги в шляпу просят, а другие какие-то фишки, — смеется программист Александр.

Дело в том, что в барах гостям фестиваля выдавали специальные жетоны. Если выступление группы нравилось, жетон следовало положить в шляпу. Кто собрал больше всего голосов, получал в подарок съемки клипа (победителем оказалась группа by Street Jazz).

Фото: tut.by

«После концерта все разбредутся в бары на Зыбицкой или по окрестностям»

Многие гости Зыбицкой не знали, что организовал фестиваль бренд «Аліварыя», а посему выражали недовольство по поводу повсеместной рекламы пива. Других, кто был в курсе, это не смущало, но расстраивало «отсутствие пива, которое бы лилось рекой».

Фото: tut.by

— Я уверен, если бы здесь стояла бочка с пивом, было бы и теплее, и веселее. Мы с друзьями до последнего надеялись, что его будут продавать за символическую цену — скажем, по рублю за большой бокал — это же пивной фестиваль, я правильно понял из названия? Но пока таких предложений не нашли, может, плохо искали, — смеются друзья Егор и Дмитрий.

Фото: tut.by

По-настоящему масштабным фестиваль стал уже вечером, когда у сцены рядом с BeerCap послушать выступление могилевской группы Akute собралось несколько сотен человек. Там также практически не ощущался холод и ветер, но всех желающих дворик уместить не смог.

Фото: tut.by

— Мы в восторге! Посмотрите, как красиво лампочки горят, сколько молодежи собралось. Все культурно и аккуратно — ребята танцуют, кто-то с пивом стоит в сторонке и никому не мешает. Люди пришли с детьми, с собаками. В такие вечера Минск похож на Европу, — говорит дизайнер Ксения.

Девушка отмечает, что они с подругой «как знали» и до начала мероприятия зашли перекусить в пиццерию.

Фото: tut.by

— Это же барная улица, где здесь кушать? В блинной была очередь. Правда, палатку с едой (от отеля «Монастырский») мы все же видели — а это уже хорошо.

Фото: tut.by

Подруга и коллега Ксении Мария, которая нередко отдыхает за границей, добавляет:

— У всех хорошее настроение: суббота, поет отличная и, что немаловажно, беларускамоўная группа. А еще нет и десяти часов — уверена, после концерта многие останутся здесь, на Зыбицкой, или разбредутся отдыхать по окрестностям. А в здешних барах будет много прибыли.

Фото: tut.by

Практически все посетители, с кем удалось пообщаться журналистам, сошлись во мнении: фестиваль — хорошее начало сезона уличного отдыха. Но если нечто подобное устроить летом, когда погода будет жаркой, тесные дворы Зыбицкой и Герцена с трудом смогут уместить всех желающих.


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