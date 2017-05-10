Беларусь – Швейцария: Коэффициент на победу нашей сборной достиг 4,4 7 10.05.2017, 13:32

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Сегодня сборная Беларуси по хоккею сыграет четвертый матч на чемпионате мира.

Соперником белорусов станет команда Швейцарии. Букмекеры отдают предпочтение швейцарцам, сообщает tribuna.com.

БК «Марафон» выставил на победу Швейцарии в основное время коэффициент 1,65, на победу белорусов – 4,4.

Bet365 предлагает следующие котировки: победа швейцарцев с учетом ОТ и буллитов – 1,4, победа белорусов – 3,0.