Беларусь – Швейцария: Коэффициент на победу нашей сборной достиг 4,4

Беларусь – Швейцария: Коэффициент на победу нашей сборной достиг 4,47
- 10.05.2017, 13:32
- 2,692
Сегодня сборная Беларуси по хоккею сыграет четвертый матч на чемпионате мира.
Соперником белорусов станет команда Швейцарии. Букмекеры отдают предпочтение швейцарцам, сообщает tribuna.com.
БК «Марафон» выставил на победу Швейцарии в основное время коэффициент 1,65, на победу белорусов – 4,4.
Bet365 предлагает следующие котировки: победа швейцарцев с учетом ОТ и буллитов – 1,4, победа белорусов – 3,0.