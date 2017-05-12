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Белорусы прошли в финал «Евровидения-2017»

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  • 12.05.2017, 0:18

Группа NaviBand с композицией «Гісторыя майго жыцця» выступит в финале 13 мая.

Второй полуфинал «Евровидения-2017» завершился в Киеве. Свои номера представили конкурсанты из 18 стран.

Белорусская группа NaviBand с композицией «Гісторыя майго жыцця» выступала под 14 номером и по итогам голосования вышла в финал песенного конкурса. Впервые белорусские исполнители представляли песню на родном языке.

Из 17 соперников белорусов в финал также прошли исполнители из Болгарии, Хорватии, Дании, Венгрии, Израиля, Румынии, Норвегии, Нидерландов, Австрии.

Полуфинальную стадию пропускали представители «Большой пятерки» (основатели «Евровидения») – Великобритания, Франция, Испания, Италия и Германия. Все они прошли в финал вне конкурса, как и украинская группа O.Torvald (на правах принимающей страны).

Таким образом, в финале конкурса, который состоится 13 мая, бороться за звание победителя песенного конкурса в 2017 году будут участники от: Молдовы, Азербайджана, Греции, Швеции, Португалии, Польши, Армении, Австралии, Кипра, Бельгии, Украины, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Франции, Болгарии, Беларуси, Хорватии, Венгрии, Дании, Израиля, Румынии, Норвегии, Нидерландов, Австрии.

Финал конкурса «Евровидение-2017» состоится 13 мая.


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