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Игорь Рачковский: Наша молодежь стремится не в Россию, а в Северную Америку

  • 12.05.2017, 14:29
Игорь Рачковский
Фото: by.tribuna.com

Какой вектор развития белорусского хоккея лучше?

Глава ФХБ Игорь Рачковский, несмотря на гнетущее поражение сборной Беларуси от швейцарцев (0:3) на ЧМ-2017, традиционно откликнулся на просьбу спецкора pressball.by Вячеслава Федоренкова обсудить создавшееся положение:

«После четырех поражений подряд уже можно говорить, что этот чемпионат сборной точно не удался. Степень неудачи определят ближайшие дни. Это — примета системного кадрового кризиса?

Скорее переходного периода, который нужно пережить по возможности с наименьшими потерями. То есть — не теряя места в элите. Связываю большие надежды с тем, что в последнее время вектор отъезда нашей молодежи развернулся с востока на запад. Молодежь стремится не в Россию, а в Северную Америку. Это и есть будущее национальной сборной».


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