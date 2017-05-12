Нерон, Мао Дзэдун и Путин 2 Игорь Яковенко

12.05.2017, 14:39

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Игорь Яковенко

Физкультурник и рекордсмен Путин будет еще некоторое время тешить свои убогие комплексы.

В Олимпийском дворце города Сочи состоялся хоккейный матч между командами «Легенды хоккея» и сборной Ночной хоккейной лиги. В команде «Легенд» играли хоккейные знаменитости прошлого: Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Павел Буре, а также Владимир Путин и Сергей Шойгу. На воротах стоял тульский губернатор Алексей Дюмин.

За честь НХЛ бились олигархи, в том числе Геннадий Тимченко, Владимир Потанин и Роман Ротенберг. Итог матча 17:6 в пользу «Легенд». Решающий вклад в победу внес, естественно, Путин. В размере вклада разные источники расходятся. НТВ сообщает, что Путин забросил шесть шайб, ИНТЕРФАКС и остальные СМИ говорят о семи шайбах. Но все сходятся в том, что большинство остальных шайб было заброшено с подачи президента России. Да, и еще три шайбы забросил министр обороны Шойгу. Чем все это время занимались на льду Фетисов с Касатоновым и Каменский с Буре в прессе не уточняется. Чем занимались олигархи, игравшие за НХЛ, известно. Как сообщил один из них, вытирая пот после тяжелой спортивной работы: «Была жесткая рубка».

Путин научился стоять на коньках сравнительно недавно, в 2011 году. И сразу стал показывать феноменальную результативность в хоккейных матчах с участием звезд. Редкий матч с его участием проходил без того, чтобы он забил меньше 8-7 шайб. Правда, на фотографиях было видно, что хоккейный шлем Путин надевает задом наперед. Но это можно объяснить тем, что российский президент ищет свой особый путь не только в политике.

Великие люди часто бывают велики во всем. Вот, например, Мао Цзэдун тоже был не только Великим кормчим, но и величайшим спортсменом. В возрасте 73 лет, 16.07.1966, он совершил свой очередной заплыв по реке Янцзы, проплыв 9 миль. Судя по сообщению китайских агентств, скорость, с которой мчался по воде Мао Цзэдун, многократно превышала мировые рекорды на 100-метровке, хотя и несколько уступала скорости торпедного катера.

Другой похожий пример совмещения высшего политического статуса с невероятной спортивной и художественной одаренностью нам придется искать в Древнем Риме, в лице императора Нерона, который в 67 году принял участие в 212-х Олимпийских играх и выиграл все без исключения состязания. По сообщению тогдашних историков, Нерону были вручены 1808 венков, украшенных оливковыми ветвями. Нерон, как и Путин, очень любил организовывать всякие зрелищные мероприятия, которые очень нравились подведомственному населению. Детище Путина, Сочинская зимняя олимпиада, по своим стилистическим и эстетическим характеристикам похожа на детище Нерона, «Квинклиналию Неронию», музыкально-поэтический и спортивный фестиваль, в котором Нерон сам участвовал и, естественно, всех побеждал. Путин, правда, в Олимпийских играх пока не участвует. Но это пока. Возможно, он нас еще удивит.

В истории нет жестких законов, как, например, в физике, но есть закономерности. Вскоре после того, как Мао Цзэдун поразил мир своим рекордным заплывом по Янцзы, 11-й Пленум ЦК КПК принял резолюцию о «Великой пролетарской культурной революции», которую Великий кормчий написал сразу, как только вылез на берег. Показав всем врагам свою отменную физическую форму, Мао приступил к их полному и окончательному уничтожению, ликвидировал науку и культуру, а заодно и стер всякую память о том провале, к которому привела его политика «Большого скачка».

Физкультурные и художественные подвиги Нерона кончились несколько иначе и намного быстрее. Через год после своего олимпийского триумфа он был объявлен Сенатом врагом народа, бежал и с некоторыми затруднениями все-таки нашел того, кто помог ему совершить самоубийство.

В отличие от Древнего Рима в России нет Сената, который мог бы объявить физкультурника и рекордсмена Путина врагом народа. Проводить Великую пролетарскую культурную революцию в России также нет необходимости, поскольку в культуре верховодят мединские и михалковы, а в науке ковальчуки и садовничии, так что зачищать нечего. Поэтому физкультурник и рекордсмен Путин будет еще некоторое время тешить свои убогие комплексы, пока не исчерпает до дна исторический ресурс страны и Россия либо упадет под ним замертво загнанной лошадью, либо сбросит наконец этого политического карлика, вообразившего себя гигантом.

Игорь Яковенко, «Ежедневный журнал»