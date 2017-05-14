Привет налоговой Слуцка 13 14.05.2017, 16:48

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Фото: sb.by

Как две подруги организовали прибыльный швейный бизнес.

Дарья Соловьева и Екатерина Толкачева открыли свой бизнес, когда им было по 24 года. Сейчас бизнес-леди нет и 30, но одежду белорусской торговой марки МUА покупают даже в Москве, Нижнем Новгороде и Нальчике. Почему девушки считают себя производителями, а не дизайнерами, какие в стране особенности ведения швейного бизнеса и зачем нужно передать привет налоговым инспекторам Слуцка - в материале sb.by.

Модный приговор

Две подруги встречают нас в уютном торговом пространстве — среди платьев, блуз и модных кроссовок с меховыми помпонами. Еще несколько лет назад они грызли вместе гранит бухгалтерской науки в БГЭУ и лишь мечтали о том, как завоюют этот мир. О будущем проекте в нынешнем его виде они не подозревали и тогда, когда работали: одна — экономистом на госпредприятии, другая — журналистом и пиарщиком. Но однажды все сошлось.

— Мы просто поняли, что нужно оставить то, чем мы до этого занимались, и начать делать наших женщин счастливыми, предлагая им яркую во всех смыслах одежду по доступной цене. В собственном бизнесе нет рутины: сегодня ты бухгалтер, завтра маркетолог, послезавтра — разрабатываешь PR-кампанию. Это действительно здорово! Да, бывают колебания, да, мы не получаем баснословных денег, потому что все инвестируем в дело. Но строить бизнес исключительно ради денег не самая удачная стратегия, — делятся Даша и Катя впечатлениями.

Началось всё три года назад, в марте 2014-го. Первую попытку организовать свое дело девушки с треском провалили. Начали с производства юбок, но, как оказалось, клиенту нужен больший выбор гардероба, поэтому концепцию пришлось изменить вместе с ассортиментным рядом. И с чистого листа начали в октябре того же года, когда была запущена первая полноценная коллекция. Для стартового капитала юным предпринимательницам понадобилось 17 тысяч долларов. В плане организационных моментов открыть своё дело оказалось несложно.

— У нас обеих экономическое образование, поэтому никаких вопросов в этой сфере не было, — вспоминает Даша. — Зарегистрировать ИП тоже можно довольно легко и быстро. Здесь главное — решиться: собрать необходимые бумаги и всё правильно оформить. Что касается моментов, связанных с налоговой, то проблем до сих пор не было. Более того, мы очень любим наших налоговых инспекторов в Слуцке, где зарегистрирован бизнес. Можно, пользуясь случаем, передать им привет? Они для нас как мамы родные: все объяснят, всё расскажут, никаких страхов нет. Так же доброжелательно, кстати, нас встречают и в фонде социальной защиты Слуцка.

Самым затяжным и дорогим моментом в плане документов стала сертификация. Чтобы получить такую бумагу первый раз, нужно дождаться протокола лабораторных испытаний на ткани и образцы одежды, позже на каждую отгрузку выдается декларация соответствия. Немало денег и времени ушло и на регистрацию товарного знака. А в остальном, уверяют девушки, всё шло гладко.

О тканях начистоту

Весь ассортимент производится в самом «швейном» городе страны — Бресте, где, как признаются предпринимательницы, работают лучшие швеи. Уже 2,5 года одна из местных фабрик сотрудничает с молодым брендом и помогает девушкам выпускать их коллекции:

— Мы нашли достойных партнёров с хорошим оборудованием, на котором можно делать всё. Понятно, что швейным гигантам сотрудничество с такими мелкими предпринимателями, как мы, будет неинтересно: все-таки объёмы у нас не настолько большие, но будем надеяться, что всё впереди.

Кстати, о сотрудничестве с фабриками. Самая основная сложность, с которой столкнется любой малый бизнес, рассчитывающий выпускать одежду, — отсутствие сырья: хороших тканей достойного состава и актуальных цветов. Девушки считают это краеугольной проблемой, которая отпугивает многих желающих заняться швейным бизнесом. Все ткани для одежды, а также кожу и материалы для обуви приходится завозить из-за рубежа. Казалось бы, почему нельзя обратиться к нашим производителям? Ответ банальный — продавать небольшие объёмы никто не хочет. Это первая причина. Вторая — скудный ассортимент. Предпринимательницы рассказывают об опыте переговоров с «Камволем». Производитель, как выяснилось, предлагает купить сразу 20 километров ткани одного цвета, чаще всего не самых актуальных оттенков.

— Зачем нам столько? Куда потом её девать? Нам надо, например, всего 1,5 километра. В этом плане белорусские текстильные фабрики оказались негибкими.

Костюм по карману

Обеспечить покупателям доступные цены на одежду — одна из основных задач молодого бизнеса. По словам Дарьи и Катерины, в целях экономии многие вопросы по части ведения дела они решают самостоятельно. Кроме того, иногда приходится жертвовать и прибылью, чтобы удержать стоимость на платья, юбки и пальто:

— Сейчас мы активно работаем над открытием своего производственного цеха — это позволит нам удешевить продукцию, повысить качество, увеличить объёмы и регулярность выпуска коллекций. Ожидаем, что к началу 2018-го производство уже будет работать. Поэтому мы пока не ездим ни на Ferrari, ни на Lamborghini, так как реинвестируем все прибыли в дело. Бизнес наш пока маленький, но мы постоянно вкладываем и в него, и в себя.

Фото: sb.by

Вместе с тем непростая ситуация в экономике в конце 2014-го и в 2015-м практически никак не сказалась на удорожании пошива или на стоимости сырья. Девушки говорят, что клиенты стали покупать меньше единиц товара в их магазине, зато количество сделок увеличилось за счёт новых покупательниц. Фирменные магазины бренда есть в Бресте и Минске, шоу-рум открылся в Москве. Отдельные брендовые секции представлены в Гродно, а также в Нижнем Новгороде и Нальчике. Ещё одна претензия молодых предпринимательниц — дорогая аренда. Никакие колебания рубля и кризисные явления не заставили арендодателей снижать цены.

— Торговые центры стоят полупустые, объемы продаж у многих предпринимателей снижаются, при этом «квадрат» в хороших ТЦ стоит 40—60 евро. А учтите, что каждую весну цены традиционно повышаются. Сегодня компромисса бизнеса и арендодателей нет, это удручает, — констатируют девушки.

Несмотря на определенные сложности в экономике, Дарья и Катерина не готовы оставлять свое дело. Говорят, что жалеют только об одном — о том, что поздно начали свой бизнес. В планах на обозримую перспективу — освоение новых рынков и продвижение одежды в Европу. Кстати, уже в это воскресенье молодые предпринимательницы презентуют серию детской одежды, в дальнейшем собираются запустить и выпуск мужских коллекций. А уже летом магазин в Минске переедет на новое место. В обновленной концепции пространства предусмотрена дизайнерская лаборатория, где будут работать конструкторы.

— Успех зависит только от степени веры в себя и свое дело. Все остальное неважно. Все трудности — они у нас в голове, мы все это придумываем себе сами. Сегодня многие жалуются на сложности. Но ведь возможностей миллион, весь необъятный мир перед каждым из нас — нужно только уметь это видеть.