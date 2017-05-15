Михаил Захаров: В Беларуси должно быть вдвое больше ледовых дворцов 55 15.05.2017, 13:35

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Михаил Захаров

«Хоккейный друг» Лукашенко считает, что власти должны потратиться на новые площадки.

Чтобы изменить к лучшему белорусский хоккей, нужно полностью изменить его систему, начиная с работы детских школ, уверен тренер минской «Юности» Михаил Захаров. По его мнению, сейчас в Минске нормально работает только одна школа – минского «Динамо», пишет belsat.eu.

«А что касается развития хоккея в регионах, то там вообще много работы, прежде всего, для руководства хоккейной федерации», – отметил Захаров в эфире телеканала «ОНТ».

Специалист добавил, что ледовые дворцы не дают необходимой отдачи, хоккеисты тренируются только три раза в неделю вместо шести, от этого и отсутствие новых молодых хоккеистов – ежегодно у нас появляется максимум пять-шесть сильных игроков, а за рубежом эта цифра выше на порядок.

Михаил Захаров сказал, что в элитной лиге шведского чемпионата выступает 121 хоккеист в возрасте 20 лет, а в Беларуси всего шесть. Вот поэтому и нужно, чтобы значительно более серьезно заработали школы, нужно их мотивировать, следить за катками, чтобы они нормально функционировали, руководители местных органов власти должны знать, что происходит на ледовых аренах.

По мнению Михаила Захарова, 32 крытых катка для Беларуси очень мало, нужно 50-60.

Во Франции, например, их 135, в Швеции, России по 300-500, не говоря уже о США и Канаде.