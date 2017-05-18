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Машина врезалась в пешеходов на Таймс-сквер

  • 18.05.2017, 19:30

Не менее десяти человек пострадали.

На Таймс-сквер в Нью-Йорке легковой автомобиль врезался в толпу пешеходов на тротуаре. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на Reuters.

Как передают очевидцы, в результате инцидента пострадали не менее десяти человек. Также сообщается, что один человек погиб.

По данным агентства, водитель автомобиля задержан.

На месте аварии работает полиция. Территория оцеплена.


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