Машина врезалась в пешеходов на Таймс-сквер
- 18.05.2017, 19:30
Не менее десяти человек пострадали.
На Таймс-сквер в Нью-Йорке легковой автомобиль врезался в толпу пешеходов на тротуаре. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на Reuters.
Как передают очевидцы, в результате инцидента пострадали не менее десяти человек. Также сообщается, что один человек погиб.
По данным агентства, водитель автомобиля задержан.
На месте аварии работает полиция. Территория оцеплена.
BREAKING NEWS: Speeding vehicle strikes pedestrians on sidewalk in New York City's Times Square. pic.twitter.com/tQsgkZTV2g— Breaking News Feed (@pzf) 18 мая 2017 г.