Какой митинг хотелось бы увидеть в Беларуси Руслан Горбачев, «Салідарнасць»

19.05.2017, 9:45

Как тут не сравнить увиденное в Берлине с истеричными действиями наших «блюстителей правопорядка».

Будучи в Берлине, прогуливаясь от Бранденбургских ворот по бульвару Унтер-ден-Линден, случайно наткнулся на митинг в центре столицы.

Судя по лозунгам, с которыми стояли люди («Мы европейская семья», «Путин, Трамп, Ле Пен хотят распустить ЕС, но где найдется место для тебя?», «Мой отец англичанин, мама француженка, я училась в Вене, а сейчас живу в Дании. И у меня никогда не было с этим хлопот»), акция была посвящена европейскому выбору Франции в виде победы Макрона на президентских выборах.

На сцене выступали политики и играл оркестр.

Я огляделся: металлодетекторов на митинге не было, как и вообще оцепления. Осторожно подошел ближе: не было и полиции! Как понял, за «охрану» отвечали, в том числе, эти девушка с парнем.

Дальше – больше. Заметил, что некоторые участники акции стоят с бокалами вина в руках. Недалеко от митинга обнаружился буфет, где можно было купить различные блюда, а также пиво и вино. Ребята, я не вру.

Люди пришли на митинг с детьми, не беспокоясь за их безопасность. Был также один пес.

Я не идеализирую увиденное в Берлине. Там случаются и совершенно другие массовые акции, на которых полиция не только сопровождает их участников, но и применяют силу. Но, как видим, если акция планируется с мирными целями, то силовики вносить туда напряженность не будет.

И как тут не сравнить увиденное в Берлине с истеричными действиями наших блюстителей правопорядка. Когда на мирный пикет сгоняется милиции едва ли не больше, чем приходит участников акции, когда видеокамеру подносят чуть ли не вплотную к лицу, когда демонстративно пригоняют автозаки и показывают полную готовность применить спецсредства. А потом удивляются, за что их так не любят.

Руслан Горбачев, «Салідарнасць»