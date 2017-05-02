Под Молодечно зять на подворье у тещи с размахом гнал самогон

Под Молодечно зять на подворье у тещи с размахом гнал самогон23
- 2.05.2017, 20:32
- 3,744
Последний раз такое крупное кустарное производство находили в Беларуси пять лет назад.
Как сообщает пресс-служба УВД Миноблисполкома, нелегально гнали самогон на хуторе Козеняты Нелегальное в деревне Замостье Молодечненского района.
Оперативники обнаружили 21 тонну браги и 120 литров готового продукта.
Подворье принадлежит 61-летней пенсионерке, а производство самогона организовал ее 39-летний зять, который ранее уже привлекался к ответственности за подобное правонарушение.
Мужчину оштрафуют, самогон, брагу и аппарат у него конфискуют.