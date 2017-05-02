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Под Молодечно зять на подворье у тещи с размахом гнал самогон

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  • 2.05.2017, 20:32
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Последний раз такое крупное кустарное производство находили в Беларуси пять лет назад.

Как сообщает пресс-служба УВД Миноблисполкома, нелегально гнали самогон на хуторе Козеняты Нелегальное в деревне Замостье Молодечненского района.

Оперативники обнаружили 21 тонну браги и 120 литров готового продукта.

Подворье принадлежит 61-летней пенсионерке, а производство самогона организовал ее 39-летний зять, который ранее уже привлекался к ответственности за подобное правонарушение.

Мужчину оштрафуют, самогон, брагу и аппарат у него конфискуют.


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