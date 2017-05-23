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Учителю ради отпуска нужно прочитать 930 газет и купить 395 бутылок минералки

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  • 23.05.2017, 11:34
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В какую сумму выливаются доведенные на работе планы по сдаче вторсырья.

О том, что нынче стекло, пластик и бумага на вес золота, знают даже дети. Но где учителю взять 40 кг стекла, а строителю 50 кг бумаги? Медиа-Полесье решило подсчитать, в какую сумму выливаются доведенные на работе планы по сдаче вторсырья.

Вторсырье собирают нынче почти все работающие. А не сдать нельзя – в отпуск не отпустят, премии лишат... Одно дело, когда задание – разовое, и можно порыться в старых завалах и наскрести нужное количество кг, но когда планы доводят регулярно, которые, к тому же, необходимо умножить на членов всей семьи, неволей задумываешься, где брать требуемое…

Журналисты решили подсчитать, сколько будет стоить купить пластика на 15 кг, стекла и макулатуры – на 40 кг. Именно такие объемы доводят рабочим на некоторых предприятиях.

Макулатура

Самый распространенный вариант – насобирать и сдать газет. Но они тоже денег стоят. Подсчитаем, сколько их нужно, если постоянно покупать, к примеру, одну «Комсомолку».

Итак, кладем газету на весы. Итого – 43 грамма.

Газета из 16 страниц. Цена в киоске «Брестоблсоюзпечати» - 50 копеек.

Делим доведенные к сбору 40 кг на вес одной газеты и узнаем, что собрать нужно (!) 930 таких газет.

Цена вопроса: если покупать одну «Комсомолку» и при условии, что стоимость не изменится, за 40 кг этой газеты придется заплатить 465 рублей. У некоторых это – зарплата за 2 месяца.

«Комсомолка» выходит 5 раз в неделю (один из номеров – знаменитая «Толстушка», больше страниц и дороже по цене – в расчет не берем).

Собирать нужный объем, если человек читает одну «Комсомолку», придется (!) больше четырех лет. Поэтому, если макулатуру потребуют принеси в следующем месяце, – беда…

От организаций в приемном пункте (в Лунинце) макулатуру принимают по 2 копейки за кило, от населения – по 11 копеек.

Пластик

Норму для сдачи пластика тоже устанавливают во многих организациях. Некоторым нужно сдать до 3кг ПЭТ-бутылок, некоторым и вовсе доводят показатели в 15кг на человека.

Взвешиваем пустую бутылку в 1,5 литра из-под минеральной воды (без пробки), под рукой оказалась «Фрост». На весах – 38 граммов.

Получается, что для сдачи 15 кг пластика понадобится купить и выпить 395 бутылок «Фроста». Это (!) 592,5 литра минералки.

Одна 1,5 литровая бутылка минеральной воды «Фрост» стоит 1,06 рубля, для покупки 395 бутылок придется потратить 418 рублей 7 копеек.

Если сдавать ПЭТ-бутылки в приемные пункты (в Столине) за деньги, учитывая, что килограмм этого вторсырья стоит в пределах 10 копеек, то за 15кг ПЭТ-бутылок можно выручить 1 рубль 50 копеек. В итоге, одна бутылка минералки вернется и денег останется еще на спички…

Стекло

Если доведенный план по сдаче стекла выполнять бутылками, то необходимые 40 килограммов можно заменить 112 бутылками из-под водки.

Много это или мало, и сколько денег может быть потрачено на выполнение этой нормы, если не собирать бутылки на улице и по знакомым, «прикинули» журналисты.

Итак, покупаем самую дешевую водку «Хлебное вино». В одной из пинских торговых сетей она стоит около 6 рублей. Взвешиваем пустую бутылку. Она весит 357 граммов. Проводим подсчет и получаем результат – надо собрать 112 бутылок.

Покупая водку в магазине, придется выложить 672 рубля, что немало, согласитесь?!

И, если, опустошая тару с пластиковых бутылок, можно поправить здоровье, то тут – не потерять бы работу вообще.

Сколько денег нужно, чтобы закупить и сдать макулатуру, пластик и стекло – подсчитайте сами.


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