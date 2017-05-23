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«Иностранцев вы приглашаете, а нам самим есть нечего»

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  • 23.05.2017, 16:45
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Спортивные мероприятия Лукашенко вызывают все большее раздражение у белорусов.

Беларусь обязалась провести сразу два крупных международных спортивных состязания, пишет «Завтра твоей страны».

В 2019 году в Минске пройдут II Европейские игры, а 2021-м белорусская столица совместно с Ригой примет чемпионат мира по хоккею.

Первые Европейские игры, которые состоялись в июне 2015 года в Баку, официально обошлись азербайджанскому бюджету в 1,12 млрд долларов. На самом деле, как подсчитали журналисты Русской службы BBC, на подготовку игр организаторы потратили из госбюджета более 5 млрд долларов.

Судя по тому, что подготовкой спортивных состязаний в Беларуси заняты чиновники высшего ранга (председателем оргкомитета Евроигр-2019 назначен премьер-министр Андрей Кобяков) руководство страны было весьма заинтересовано получить право на их проведение. Почему?

Карбалевич: Эти состязания могут вызвать раздражение обывателей

Европейские игры пройдут за год до очередной кампании по выборам президента Беларуси.

Политический обозреватель Валерий Карбалевич считает, что власти

ожидают не экономических, а политических дивидендов.

– Это престиж Беларуси как спортивной страны, определенный пиар, – отмечает аналитик.

По словам собеседника, туристы в Беларусь приедут, но «это будет небольшой сегмент, так как хоккей развивается не во всех странах».

– Мы видим, что отели, построенные в Минске к чемпионату мира 2014 года, сейчас пустуют. Причем, они принадлежат государству. То есть, нагрузка ложится на бюджет, – говорит эксперт.

Пригодились ли олимпийские объекты 1980 года Минску?

Что касается влияния крупных спортивных мероприятий на рейтинг действующей власти внутри страны, то, по мнению аналитика, настроения белорусов быстро меняются.

– В 2014 году рейтинг власти на фоне чемпионата мира повышался на короткое время, а через несколько недель или месяцев этот эффект шел на спад, — напоминает эксперт.

Он не исключает, что на фоне экономического кризиса, проведение таких крупных форумов может напротив вызвать раздражение среди обывателей.

— Люди начнут роптать: мол, иностранцев вы приглашаете, а нам самим есть нечего, – подчеркивает Валерий Карбалевич.

Ковалкин: Вряд ли спортивные соревнования помогут исправить экономическую ситуацию

Экономист Владимир Ковалкин полагает, что власти рассчитывают продемонстрировать способность проводить мероприятия подобного уровня.

– Кроме того, есть расчет на активизацию туристов, – отмечает эксперт. – Это повод, чтобы привлечь иностранцев в Беларусь, показать им, что есть такая страна, что она безопасная и сюда можно приезжать.

В то же время, по мнению собеседника, ни Европейские игры, ни хоккейный чемпионат не смогут повлиять на состояние белорусской экономики.

– В минус нас тянет экспорт, который падает из года в год, а также напряженные экономические отношения с Россией. Я не думаю, что проведение игр как-то поможет исправить ситуацию, – считает эксперт.

По его словам, обычно во время планирования крупных спортивных мероприятий чиновники оценивают ключевой риск: чтобы соответствующие спортивные объекты были востребованы в перспективе и не приносили убытки.

– В белорусских реалиях сложно говорить об окупаемости спортивных объектов, так как этих данных нет, они не публикуются, – подчеркивает Владимир Ковалкин.

Пока самым масштабным спортивным мероприятием, проведенным в Беларуси, остается Чемпионат мира по хоккею, который прошел в Минске в мае 2014 года.


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