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В Брестском районе на канализационной станции умер рабочий

  • 24.05.2017, 17:38

60-летний житель деревни Ковердяки трудился оператором водоочистных систем.

В Брестском районе рабочий агропромышленного предприятия умер в помещении канализационно-насосной станции, сообщил БелТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

Несчастный случай произошел днем 23 мая вблизи деревни Большие Мотыкалы. Рабочий СГЦ «Западный» в помещении канализационно-насосной станции обнаружил бездыханное тело коллеги без видимых причин насильственной смерти. 60-летний житель деревни Ковердяки трудился оператором водоочистных систем.

По предварительной информации, в тот день мужчина в нарушение техники безопасности вошел в помещение станции без средств защиты. Также сообщается, что он страдал болезнями сердца.


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