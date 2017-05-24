10 важных причин пить много воды 24.05.2017, 21:31

8,519

Привычка употреблять побольше воды способна предотвратить многие болезни.

Все знают, какую огромную пользу приносит чистая вода нашему организму. Однако многие из нас, зная о ее пользе, все еще предпочитают употреблять другие напитки, при этом мало или почти не употребляя обычную питьевую воду.

Существуют десятки причин, почему нужно пить воду как можно чаще. «Обозреватель» рассказывает о главных из них. Также мы просветим вас, как можно сформировать естественную привычку пить воду.

Потому что без воды…

Вопрос заключается в том, что мы не так уж часто употребляем именно воду. Мы пьем много чая, кофе, алкоголя, в лучшем случае – употребляем фруктовые соки, молоко, другие напитки. Спасибо за это мы должны сказать рекламе. Оно и понятно, ведь на нас все хотят заработать – производители, рекламщики, владельцы СМИ…

Именно по этой причине мы не выпиваем ежедневно достаточное количество воды, доводя организм до обезвоживания, причиняя вред здоровью.

10 серьезных причин, чтобы полюбить пить воду

Похудание

Вода – это одно из лучших средств для того, чтобы похудеть, в первую очередь - потому, что чаще всего заменяет высококалорийные напитки, такие как сладкая газированная вода, соки и алкоголь. Вода помогает подавлять аппетит. Очень часто мы путаем чувство жажды и чувство голода, и вместо того, чтобы попить воды – принимаемся есть. Но ведь в воде, в отличие от пищи, не содержится ни жиров, ни углеводов, ни сахара - то есть практически в ней нет никаких калорий.

Кроме того, с помощью воды вы сможете взять под контроль чувство голода. Пусть у вас появится привычка выпивать по стакану воды за 20-30 минут до еды. Почему холодной? Потому, что такая вода не будет вызывать расширение кровеносных сосудов желудка, активизируя пищеварение. Желудок не будет увеличиваться, и чувство сытости, после того, как вы начнете есть, придет намного раньше.

Кроме того, если вы хотите похудеть, то лишние калории должны с чем-то и как-то выводиться. И вода – отличный транспорт, используемый природой для этой цели.

Здоровье нашего сердца

Привычка употреблять побольше воды способна снизить риск возникновения сердечного приступа. Многолетние исследования ученых США продемонстрировали, что человек, который потребляет минимум пять стаканов воды в день (литр и более), более чем на 40% снижает риски сердечных приступов, нежели человек, который выпивает вдвое меньше, или даже два стакана воды в день (до полулитра).

Вода придает нам энергию

Человек часто способен чувствовать себя уставшим даже если у него наблюдается совсем незначительное обезвоживание организма (лишь на 1-2% от массы тела).

Если у вас появилась жажда, это значит, что ваш организм уже испытывает обезвоживание, что сразу же вызывает усталость, мышечную слабость, головокружение.

Средство от головной боли

Головная боль, которая так часто мучает нас, как нам кажется, без причины – еще один симптом обезвоживания организма. Частой причиной того, что голова у вас как будто раскалывается, является всего-навсего нехватка употребления воды.

Сияние вашей кожи

Питьевая вода улучшает состояние вашей кожи, наполняя ее влагой изнутри. Когда ваша кожа становится сухой, вы обычно вините в этом солнце, ветер, жаркую погоду, но никак не то, что воды не хватает у вас в организме.

Увлажнение кожи должно происходить не только снаружи, но и изнутри. Это не случится в один день, но всего лишь за какие-то 7-8 дней регулярного употребления достаточного для организма количества чистой воды (до 1-2 литров в день) насытит вашу кожу, сделает ее сияющей и увлажненной изнутри. У вас не только увлажнится кожа, но и появится здоровый цвет лица, и все – лишь из-за употребления достаточного количества питьевой воды. Как видим, вода является чрезвычайно важным фактором, сохраняющим здоровье нашей кожи, так как увлажняет и питает ее изнутри.

Здоровье вашего желудка

Все, что связано с пищеварительной системой человека, испытывает жгучую необходимость в большом количестве чистой питьевой воды для своей работы тракта, в том числе для улучшения ее перистальтики. Часто именно вода способна помочь в решении этих проблем. Вода оказывает помощь в лечении проблем, связанных с повышенной кислотностью вашего желудка, а в особенности - с запорами, которые также часто вызываются обезвоживанием.

Очищение организма от токсинов

Вода, как ничто другое, обладает свойством выводить наружу все лишние токсины, очищая наш организм от засоряющих его шлаков, других вредных и ненужных организму веществ.

Снижает риски развития онкозаболеваний

Риски заполучить онкологическое заболевание органов пищеварения у тех людей, которые употребляют достаточное количество чистой питьевой воды, ниже других на 45%. Потребление достаточного количества воды также способно снижать риски развития раковых опухолей мочевого пузыря наполовину, а также потенциально снижать риск возникновения рака молочной железы.

Занятия спортом

Обезвоживание является серьезным препятствием полноценным занятиям физическими упражнениями, спортом. Серьезная физнагрузка – это всегда большая потеря воды. Например, пилоты Формулы-1 за время гонки теряют от 3 до 5 литров воды.

Обезвоживание может вызвать у спортсменов судороги, усталость, и как следствие – травмы.

Предотвращение возникновения депрессий

Обезвоживание плохо влияет на функционирование мозга, следствием чего может стать неожиданный приступ депрессии. Так что, если вы почувствовали грусть – выпейте стакан воды.

Надеюсь, мы смогли убедить вас, насколько важно употреблять достаточное количество воды. Сейчас мы расскажем, как выработать привычку пить ее как можно чаще.

Сколько нужно воды?

Вопрос о том, сколько именно нужно человеку воды в день, неоднозначен. Все зависит от уровня физической активности, температуры окружающей среды, массы тела человека. Понятно, что, чем выше температура и выше нагрузка, тем в большем количестве воды нуждается человек, тем быстрее может возникнуть обезвоживание.

Также необходимо понимать, что общий принцип – минимум 2 литра воды в день – может меняться в зависимости от указанных выше факторов. В то же время постарайтесь не терять чувство меры: если в течение дня вы выпили только 100 грамм воды, не следует заливаться на ночь литрами жидкости, выпивая за один присест до 2 литров – этим вы можете спровоцировать нехватку калия в организме, и вызвать сердечный приступ. Не забывайте о древней латинской мудрости "во всем должна быть мера, ибо мера - есть суть всех вещей".

Попробуйте выполнить следующую рекомендацию и выпивать:

- 1 стакан воды (200 мл) по пробуждению;

- 1 стакан перед каждым приемом пищи;

- 1 стакан между приемами пищи.

Рекомендацию, как правильно пить воду при занятиях спортом, дал недавно Американский совет по спорту. Его специалисты рекомендуют выпивать за 2 часа до тренировки пол-литра воды, во время тренировки пополнять ее запасы, выпивая 200-300 миллилитров каждые 20 минут. По окончании тренировки необходимо дополнительно выпить 250 мл чистой питьевой воды.

Как этого достичь? Нужно всегда носить с собой бутылку воды. Так делают все, кто занимается фитнесом, кто следит за своим весом, кто бережно относится к своему здоровью. Налейте с утра две 1-литровых бутылки воды и запомните: 1 литр вы должны выпить до обеда и 1 – после. Пейте воду не спеша, маленькими глотками, смакуя ее, "катая" во рту.

Замените газировку на воду

Если вы обычно много пьете в течение дня чая, кофе или соков – замените это питьевой водой. Вы не только сбережете свое здоровье, но и сэкономите.

Фильтрованная вода не хуже бутылированной

Пока качество нашей воды из-под крана далеко от европейских стандартов. Однако и здесь можно найти выход: вместо того, чтобы тратить деньги и время на покупку воды в бутылках, просто поставьте на кран фильтр для воды. Вы улучшите показатели качества вашей водопроводной воды, и заодно сэкономите.

Придерживайтесь этих простых советов, и вы сможете легко употреблять столько чистой питьевой воды, сколько требуется вашему организму.